Dispositivos mamarios: el 7% de las sanjuaninas que se lo aplicaron registraron patologías

sábado, 17 de junio de 2023 08:40

Desde que el dispositivo médico de alta sensibilidad para el moniteoreo de la salud de los senos comenzó a aplicarse en San Juan, hace 9 meses atrás, alrededor de 9000 mujeres accedieron a él logrando conocer en una prueba rápida y no invasiva de 15 minutos, la salud y detección temprana de enfermedades mamarias.

De ese total, se confirmó que entre un 6.5% y un 7% de las mujeres que se lo aplicaron registraron patologías, cifra que encendió el alerta en Salud Pública para continuar con la red que asistencia a las mujeres sanjuaninas en un seguimiento de estudios mamarios y en el caso que lo requiera, tratamientos.

"El proyecto del Ministerio es llegar a toda la población sanjuanina. Los criterios de exclusión son haber tenido cáncer de mamas, tener una patología y alguna cicatriz, o en el momento de hacerse la prueba, que la mujer esté dando de mamar, para todas las sanjuaninas entre 25 y 79 años", comenzó contando la doctora Carmen Rojo, del programa de dispositivos perteneciente al Ministerio de Salud Pública, a Diario La Provincia SJ.

Aplicación del parche a mujeres en un operativo desarrollado en el Centro Cívico.

La aplicación del dispositivo cuenta 4 pasos, el primero es la preparación del parche que se adhiere a la mama, a cargo de los médicos que lo apliquen. El segundo, la aplicación propiamente dicha en las mamas, para la cual la paciente no debe haber usado cremas ni perfumes. La tercera, la prueba en la que la mujer debe permanecer con el parche 15 minutos y, la última, el retiro de los parches y el análisis de resultados que es en el momento.

La convocatoria en abierta en 85 puntos de la provincia. "Cada mujer que se hace el test nos perite tener un listado de ellas para la base de datos, es la primera vez en la provincia que tenemos la nominalización de las pacientes que tienen riesgo de cáncer de mamas. Los resultados pueden ser significativos cuando hay una diferencia de temperatura entre las dos mamas, no significativo cuando no hay diferencias, o no concluyente cuando las pruebas se deben repetir. De ellas, la total se hace estudios mamarios", explicó.

Registro y análisis de los resultados del parche, una vez pasados los 15 minutos.

Es decir, según los datos que registre la prueba, la paciente es derivada para hacerse una ecografía mamaria o mamografía, según niveles de prioridades que van del 1 al 3, e indican si la mujer debe hacerse los estudios en un lapso inmediato de 15 días, de 6 meses o 12 meses respecticamente.

"La importancia de este programa es que, no solamente nos dice en 15 minutos la probabilidad de tener alguna lesión en la mama y la prioridad para hacerse los estudios como mamografía y ecografía mamaria que hasta ahora son los que detectan el cáncer de mamas, sino que también nos permite determinar los factores de riesgo en la población sanjuanina", resaltó Rojo.

Registro y carga en la base de datos.

Los beneficios de este programa, según explicó la doctora, es que aumentaron los números de las mamografías, la detección de patologías y, por ende, la detección de cáncer de mamas en pacientes que tenían riesgo menor o no sabían. "Hay veces que el parche no cubre toda la mama, por lo que es un estudio que siempre debe ser complementario de ecografía y mamografía", resaltó la referente.

Otros datos que preocupan

Por otro lado, teniendo en cuenta el 7% de las mujeres que obtuvieron resultado significativo a partir del dispositivo, también se conocieron otros datos que permitieron enriquecer la regionalización del cáncer de mamas en San Juan.

Comparación de resultados y registro.

"Cada paciente viene de una de las zonas, donde hay referentes y unidades de mamas. En las unidades, hemos detectado desde el Ministerio un aumento de la incidencia del cáncer en mujeres más jóvenes, por ello hay estrategias que van a comenzar a implementarse como la colocación a mujeres embarazadas o ir a lugares estratégicos que no tienen acceso", detalló Rojo.

En San Juan, una muerte por cáncer de mamas se dio a los 24 años, por eso el estudio se comienza a realizar desde esa edad. "Son 60.000 mujeres que van a poder tener acceso a esto", cerró.