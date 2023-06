Día del Orgullo Autista: Una sanjuanina lleva años luchando por el diagnóstico de su hijo

sábado, 17 de junio de 2023 16:13

Natalia Nievas, mamá de Caín, comenzó a sospechar que a los 2 años de edad su hijo tenía algo. A su corta edad al nene le costaba mucho socializar, presentaba una obsesión por el orden y le molestaban los ruidos fuertes (autos y motos). Ante este panorama la mujer consultó a la pediatra y la profesional le dijo que todo marchaba bien y que no debía alertarse. Sin embargo, Natalia insistió nuevamente todas las veces que lo llevaba a control, pero la médica afirmaba que no sucedía nada.

Luego, Caín comenzó a asistir a un jardín maternal y en el informe le resaltaron que el nene era muy ordenado. Posteriormente, cuando cumplió los tres años continuó con el jardín y en el informe final los profesionales lo derivaron a un fonoaudiólogo y detallaron que el nene jugaba siempre en el mismo lugar, con los mismos juguetes y que no se integraba a los compañeros.

Caín

Rápidamente la mujer, antes de que Caín comenzara la sala de 4 años, lo llevó al fonoaudiólogo. Después de un año, el profesional le dijo que tenía problemas auditivos, esto angustió a la mujer que de inmediato realizó diversos estudios y le resaltaron que su hijo escuchaba perfectamente.

Posteriormente, la derivaron a la neuróloga para constatar qué era lo que tenía Caín. Justamente, el día del turno Caín estaba resfriado y Natalia lo hizo atender por la pediatra en un Hospital de Angaco. El lugar estaba repleto de gente y el nene comenzó impacientarse, ante esto la mujer ingresó al consultorio, intentó calmarlo y la pediatra le dijo a Natalia que lo dejara tranquilo.

“En ese momento la doctora me dijo que si sabía que mi hijo tenía Autismo. La miré y rápidamente le dije que no”, subrayó Natalia a Diario La Provincia SJ. Y agregó que, luego de la consulta, lo llevó a la neuróloga, para que le diera el diagnóstico certero de qué era lo que tenía Caín. La mujer llevaba consigo todos los informes, con la esperanza de que la profesional la ayudara a descubrir que estaba sucediendo con el pequeño, sin embargo, se encontró con el peor de los escenarios.

Caín junto a su madre, Natalia

“Me dijo que mi hijo no era autista porque tenía contacto visual, que no tenía nada y no me dio el diagnóstico que tanto esperaba”, subrayó Nievas. Desanimada y angustiada, la mujer siguió transitando el camino para conocer qué era lo que estaba sucediendo con Caín. Recorrió distintos lugares con el objetivo de llegar al diagnóstico de su hijo, pero no encontró respuestas.

Actualmente, la mujer oriunda de San Martín debe recorrer a distintos profesionales, en colectivo, en diferentes puntos de la provincia para que su hijo reciba la atención que necesita y poder seguir adelante con su tratamiento. Con el aporte del intendente departamental, logró obtener el CUD (Certificado único de Discapacidad) y esto le permitió abrir muchas puertas en este camino.

“Al diagnóstico certero todavía no llego, pero todos sus terapeutas aseguraron que tiene trastornos autistas. Se le dificultan un montón de situaciones”, comentó Natalia. Y agregó que Caín en la actualidad, con mucho trabajo, logró expresar sus emociones y habla, algo que realmente emociona a su familia.

Sumado a este panorama de incertidumbre, en el 2022, a Natalia la diagnosticaron de Cáncer de mama. “Le estoy poniendo toda la pila”, comentó la mujer y destacó que lo que la angustia es que es ella la que acompaña de cerca a su hijo. “Empecé tratamiento con todos los miedos del mundo porque pensé que le podía llegar a faltar. Gracias a Dios, logré salir adelante, aunque el camino es muy duro”, subrayó.

La mujer comentó que su hijo es el gran pilar que la incentiva a salir adelante. Y subrayó que a pesar de los síntomas que le provocaba las quimios, su único objetivo era poder reponerse para ayudar a su hijo. “Los doctores me decían que no sabían cómo hacía para estar parada”, contó Natalia.

“Más allá del diagnóstico y de lo que Caín tiene, muchas veces uno no sabe cómo reaccionar. Me encontré a una mamá que tiene a su hijo con el diagnóstico autista, ella también vive un panorama similar. Fue ella quien me pasó el contacto de Érica Godoy de la Asociación Civil Autismo”, destacó. Y afirmó que los padres de la asociación la ayudaron para que el camino sea un poco más fácil.

Tras el duro panorama, Caín logró salir adelante con el apoyo de sus padres. El pequeño realiza natación y asiste a primer grado de la Escuela Alejandro María De Aguado. “La directora y la supervisora de turno me dieron mucha tranquilidad y me ayudaron para que mi niño siga escolarizado. Caín todo lo que no logró el año pasado, lo logró en una semana”, contó.

Actualmente, el nene tiene 7 años, escribe y lee con el apoyo de los docentes del establecimiento. “Hago todo lo que me recomiendan los profesionales que sea bueno para él. Todo es un día de lucha, son todas cosas nuevas y muchas trabas en el camino. Le ponemos muchas fuerzas, es muy agobiante, porque el camino es muy duro”, agregó la mujer.

“En donde vivo, la gente gracias a Dios, tiene mucha empatía. No lo tratan distinto, pero si con más precaución, amor y paciencia”, comentó. Natalia subrayó que hace falta mucha concientización para que puedan comprender de qué se trata el autismo y cómo deben abordar esta condición.

Nievas resaltó que cuenta con el apoyo de su familia que diariamente está atenta a todo lo que necesitan. “Si tengo que explicar cien veces como deben actuar con Caín lo hago. Les enseño como llevarlo a él”, describió.

La mujer sigue luchando por diagnóstico certero de su hijo y resaltó que quedan muchos aspectos por los que se deben seguir trabajando, principalmente la concientización. Todos los profesionales le indicaron que tiene aspectos autistas, pero está en la espera del diagnóstico.

Vale destacar que este 18 de junio es el Día del Orgullo Autista una efeméride orientada a disminuir la discriminación e impulsar la aceptación hacia las personas que presentan esta condición, de origen neurológico.

Se trata de sensibilizar y concienciar a la población acerca de la neurodiversidad, destacando el respeto, el acompañamiento y la no discriminación.

El duro panorama que le tocó vivir a Caín en el ámbito educativo

“El año pasado fue muy angustioso, Caín sufrió mucha discriminación en el establecimiento educativo”, contó Nievas. Y recordó que fue muy doloroso vivir cada uno de los episodios, con el correr de los días se encontraba con situaciones que no eran las adecuadas. “Mi hijo expresaba miedo”, resaltó Natalia, mamá de Caín.

La mujer subrayó que en varias oportunidades se presentó en la escuela para tener una respuesta sobre las diferentes situaciones que vivía su hijo, pero no le daban la solución que buscaba.

“Desde aquél momento me tocó vivir un infierno”, contó Natalia Nievas. Y mencionó que le tocó padecer situaciones muy duras durante al 2022.

“Caín es muy inteligente y a través de un juego del teléfono aprendió tres idiomas (francés, inglés y portugués)”, subrayó Natalia. Sin embargo, “las docentes afirmaron que mi hijo no iba a lograr ser nadie en la vida, ya que para lo único que servía era para distraer la clase”.

Angustiada, Natalia, destacó que en varas oportunidades se presentó en el establecimiento educativo con el objetivo de que pudieran darle una respuesta, pero no fue así.

“Terminó el año escolar, cuando lo fue a inscribirlo nuevamente, no quisieron recibirlo y le pidieron que fuera con la DAI”, destacó. Ante esto, Natalia fue a hablar con la supervisora en busca de una respuesta. “Le expliqué toda la situación”, subrayó la mujer.

La supervisora del establecimiento educativo le pidió que lo cambiara de escuela para que pudiera retomar sus estudios.