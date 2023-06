Llegaron de Estados Unidos por un intercambio y San Juan los impactó: "es maravilloso el lugar"

viernes, 16 de junio de 2023 15:48

Una inmensa alegría que se refleja en sus voces. Dane Crandall y Hailey Lisboa tienen 17 y 16 años de edad y son oriundos de Estados Unidos. Ambos son de distintos puntos de aquel país y llegaron a San Juan hace más de una semana para vivir un intercambio cultural de la mano del programa Jóvenes Embajadores de Estados Unidos y AFS Programas Interculturales.

Hailey Lisboa es oriunda de Ohio y tiene un hermano mayor de 18 años de edad. Ésta es la primera vez que salió de su país y llegó a la Argentina. En San Juan una familia la recibió y le generó un clima de mucha contención que a ella le llamó mucho la atención y rápidamente se generó un vínculo afectivo.

"La gente es muy cálida en San Juan. Vivo con una familia anfitriona, son muy generosos, me dan comida muy rica y me cuidan muy bien. Son muy amables, no me conocían antes", comenzó expresando ella a Diario La Provincia SJ.

La joven, de enorme sonrisa, destacó que desde el momento que pisó San Juan se vio muy atrapada por toda la geografía. Es que nunca había visto una montaña y el paisaje fue lo primero que la impactó. "El paisaje es hermosísimo. En Ohio todo es muy llano y acá es increíble", explicó subrayando: "hay cosas que no esperé pero todo lo que imaginé me encanta. Es un mundo nuevo".

Pero de todo lo que experimenta por estos días en San Juan, lo que más le llamó la atención fue la forma política que hay en Argentina. "En Estados Unidos tenemos 2 partidos políticos que dominan la escena política y acá hay muchos partidos. Eso es todo nuevo", aseguró la chica reconociendo que es lo que "más llamó la atención".

Por su parte, Dane Crandall ya en otras oportunidades tuvo la posibilidad de salir de Estados Unidos. Pero ésta es la primera vez que arriba a la Argentina y a San Juan. La geografía y su gente, sin dudas, también lo terminaron cautivando. "Es mi primera vez. Me encanta la ciudad, toda su cultura es muy linda y las vistas también", explicó el joven quien subrayó que también le "encanta" las empanadas.

Dane tiene 17 años, es oriundo de Carolina del Norte y tiene un hermano mellizo y otro menor. "Pero ahora en San Juan puedo decir que tengo 4 hermanos, 2 en mi país y 2 hermanos anfitriones acá", dijo entre risas.

El joven cursa cuarto año de los estudios secundarios y en Estados Unidos se preparó en español por 5 años. "En San Juan practicar el idioma es mucho mejor", aseguró entre risas y destacó que "es muy divertido" todo lo que ofrece la provincia y aprovechan a full ya que allá son las vacaciones de verano y acá el frío es muy llevadero.

En San Juan ya han recorrido varios lugares turísticos como la plaza 25 de Mayo, el museo Tupelí, la casa natal de Sarmiento, el museo de la Historia Urbana, el estadio Aldo Cantoni, el teatro del Bicentnario y la Legislatura, entre otros.

"Me gustaría estudiar política de sudamerica. Hay muchas diferencias con mi país pero también similitudes", finalizó el joven subrayando: "todas las personas acá son muy amables, es muy lindo para conocer nuevos amigos y la vista es muy hermosa".

Ambos jóvenes se quedarán en San Juan hasta el domingo que viene. Luego regresarán a su país de origen con un cúmulo de experiencias vividas y la alegría de llevarse nuevos amigos y una "familia" de Argentina