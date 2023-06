Estaciones de Servicios de San Juan advierten que están teniendo "atrasos millonarios"

viernes, 16 de junio de 2023 07:53

Analía Salguero, presidente de la Cámara de Expendedores de Combustibles, advirtió que por el congelamiento de precios en el sector y los impuestos que los están atravesando, las pérdidas que están sufriendo en la economía implica "atrasos millonarias".

La declaración se dio en el contexto del aumento del 4% que se espera que el próximo sábado 17 las compañías de venta de combustibles realicen en los precios de la nafta y el gasoil. El porcentaje de aumento estaría en línea con el sendero trazado por el acuerdo de Precios Justos acordado a mediados de abril de este año con el Ministro de Economía. El acuerdo incluyó a las empresas YPF, PAE (Axion), Raízen (Shell) y Trafigura (Puma).

"Esto tiene una gran connotación política, quieren que el número no suene", señaló Salguero en radio Colón quien subrayó que el atraso de precios que perciben es del orden del 25% al 30%. Esto significa "pan para hoy y hambre para mañana" con los aumentos de 4%.

Luego destacó que "se busca que no impacte en la inflación" pero en un futuro esto puede llevar a que no haya este producto en el circulo comercial. "A nivel nacional hay varios sectores que redujeron personal y comunicaron el cierre. En San Juan no se ve porque maneja un buen volumen de venta por minería y ha permitido que ese volumen maneje la estructura" subrayó.

"No se puede trabajar siempre pensando que no pase nada porque ante algo no podría darse frente", aclaró subrayando que en algún momento se analizó hacer reducción de gastos de una u otra forma como "reduciendo el turno noche, apagando la luz de noche, bajando la cantidad de empleados" pero nada de esto se concretó.

"Todo está caro y todo está imposible", finalizó subrayando que es complicado sostener el congelamiento de precios.