Localidades hermanas y ahora, unidas: inauguraron el estratégico puente "Pioneros" en Calingasta

jueves, 15 de junio de 2023 07:38

Tras un pedido histórico, finalmente Hilario y Tamberías, dos localidades de Calingasta que están muy cerca quedarán conectadas por el puente estratégico "Pioneros". Es que este jueves se hará la inauguración formal de la obra que fue un reclamo de décadas y significará también un beneficio económico y turístico para el departamento.

Con la visita del gobernador Sergio Uñac, a las 11 de la mañana, se cortará la cinta para dejar habilitada la obra. En las últimas horas, se ultimaban detalles en el lugar que ya transitaban los vecinos. Con la colocación de señaléctica y limpieza, los trabajadores dejaban a punto la vía que va a facilitar no sólo el tránsito local. Uno de los beneficios prometedores es la conectividad entre atractivos turísticos como las "ruinas de Hilario" y cerro El Alcázar con el casco histórico de Tamberías, un sector que se ha potenciado con la recuperación de edificaciones fundacionales en los últimos años.

El tramo unirá la Ruta 149, en Hilario y la Ruta 106, en Tamberías, lo que significa una distancia entre 3,5 a 4 kilómetros. En ese segmento, está el cauce del río que impedía que hubiera un paso directo sin puente y en línea recta.

El director de Turismo del municipio de Calingasta, Heber Tapia había destacado a Diario La Provincia SJ que "los vecinos tienen que dar toda una vuelta para pasar por el puente El Mirador, en Sorocayense o directamente por Villa Calingasta, atravesando el puente de ingreso. Ese recorrido les demanda recorrer 16 km. para ir de una localidad a otra".

El proyecto tuvo financiamiento del Gobierno provincial y "de empresas como Pachón, que aportó materiales e Indumet que hizo todo lo relacionado a soldaduras y aportó grúas para concretar la construcción de estructuras base para el puente. Además, Vialidad Provincial hizo el proyecto de traza para el camino y la Dirección de Hidráulica otorgó los permisos para poder desviar el río y así, poder montar el puente. Fue un trabajo mancomunado que lidera la municipalidad pero hay mucho aporte de empresas y organismos gubernamentales", había expresado.

El funcionario había destacado que este puente "también tiene un fin social y de desarrollo para los vecinos. Quienes residen en Hilario no tenían vías más directas para acceder al comercio, a estaciones de servicio y los jóvenes, que cursan el ciclo básico del Secundario en su localidad, podrán hacer la terminalidad en Tamberías y no viajar más lejos, ya sea a Barreal o Villa de Calingasta. Habrá una integración, además, no sólo con Hilario sino también hacia Colón, La Isla y Sorocayense".