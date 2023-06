Ley de Talles: impulsada por San Juan, se viene una reunión clave para la implementación

jueves, 15 de junio de 2023 14:14

San Juan asumió la presidencia del Consejo Federal del Consumo y entre sus primeras iniciativas está impulsar el cumplimiento de la denominada "Ley de Talles", que fue sancionada y reglamentada. Sin embargo, no está en vigencia debido a que falta un paso fundamental que está más cerca de cumplirse.

De acuerdo a lo que confirmó Daniel Pérez, subdirector de Defensa al Consumidor y presidente de COFEDEC, a Diario La Provincia SJ "hemos solicitado reunión con el secretario de Comercio, Matías Tombolini y está fijada para la semana próxima. Lo que se tiene que lograr es la aprobación de la tabla de medidas. Si Tombolini la avala, ya sólo resta exigir el cumplimiento a las fábricas para que adapten las confecciones a lo dispuesto".

Esa tabla fue realizada en base al trabajo de INTI y destacó que "no tendrá menos de 5 medidas y no más de 10. Con ella, tenemos el instrumento para poder hacer cumplir la ley que afecta a todos, porque cada cuerpo es distinto y diverso. Vale resaltar que los cuerpos no se tienen que adaptar a las prendas, sino al revés".

Pérez reconoció que el proceso que se activará llevará su tiempo: "habrá que esperar que las fábricas se ajusten a la ley y que las prendas y calzados lleguen a los comercios. Ahí se activa una nueva fase que será de control, pero no podemos hablar de algo inmediato. En general, las empresas no ponen resistencia para cumplir pero no tuvieron iniciativa para hacer los cambios, apenas se reglamentó la ley".

Anteriormente había resaltado que la ley de Talles apunta a un aspecto básico como es el vestirse. "Debemos comenzar por la producción de prendas ya que hay talles que no se consiguen y hablamos de prendas para personas de baja estatura o para quienes tienen sobrepeso. Necesitamos que esa ley sea de efectiva aplicación nacional ya que el comerciante no puede vender lo que no existe", marcó.

El estudio

La ley de talles 27.521 según el Gobierno argentino se basa en un Sistema Único Normalizado de Identificación de Talles de Indumentaria (Suniti) para la fabricación y comercialización a partir de los 12 años, incluyendo el calzado y uniformes.

Vale destacar que en San Juan, la organización de sociedad civil "Proyecto Plus" trabaja intensamente en la defensa de los derechos de quienes tienen talles especiales ya sea por sobrepeso o altura, entre otros factores. Entre ellos, está la ley de Talles y apoyaron un estudio clave.

En octubre del 2021, un equipo del Instituto Nacional de Tecnología Industrial llegó a San Juan para hacer un estudio antropométrico. ¿El objetivo? conocer los tipos de cuerpos y las medidas que predominan en la provincia.

Cuando el equipo llegó a la provincia instalaron 16 cámaras infrarrojas en aquel lugar, que es un centro neurálgico de circulación de sanjuaninos. En un tiempo de 15 segundos, la máquina captaba una imagen tridimensional de la persona y los datos los sumaba a un registro para crear un sistema con el fin de que los talles estuvieran estandarizados según las medidas corporales. La meta era tomar al menos 6.500 medidas corporales para impulsar la reglamentación de la Ley de Talles.