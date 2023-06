Luis Ávila, el escritor sanjuanino que publica un libro al mes y es furor en la web

martes, 13 de junio de 2023 00:00

Este martes, como cada 13 de junio, Argentina celebra a quienes contribuyen a la riqueza cultural del país a través de la palabra. Luis Ávila es un joven sanjuanino que, cuando todavía era un adolescente, descubrió en Internet un mundo que le apasionó: las novelas y cuentos digitales. Hoy, es uno de los escritores más prolíferos ya que publica alrededor de un libro al mes en una conocida plataforma.

"Ya desde pequeño me gustaba la ficción, pero desde el lado de las historietas. Cuando entré a las bibliotecas populares conocí las novelas y tuve acceso a mucha divergencia de autores. Pero poco a poco me fui adentrando también en los blogs y plataformas como Wattpad, porque ya por entonces había muchos escritores que publicaban en páginas de Internet que explotaban", contó Luis en diálogo con Diario La Provincia SJ.

En el 2015 decidió dejar de ser un espectador e incursionar por sí mismo en la escritura. "Al principio fue difícil porque hay mucha competencia y tu competencia es el mundo en Wattpad. Pero todo es cuestión de agarrarle el ritmo a la plataforma, conocer cómo funciona el algoritmo y cómo va cambiando".

En la mente de un escritor

No se dejó vencer por los caprichos de la tecnología y en poco tiempo le ganó la pulseada. "Estaba obsesionado. Quería que me fuera bien. Un día me fui a dormir y al otro me levanté sin entender nada. Pasé de tener 100 seguidores en Instagram a 5 mil con muchos comentarios y mensajes directos. Así empezó todo y las lecturas se dispararon. Tenía la presión de los lectores que me pedían actualizaciones constantes y también del algoritmo porque si no subís capítulos rápido te deja de mostrar.".

Fue así como escribió una trilogía que "la rompió" entre los lectores y editorial Planeta lo contactó para publicar su libro impreso. Gracias a "Malos", pudo tener su obra por primera vez entre sus manos y si bien estudió psicología por la presión de "tener una profesión real", logró vivir de lo que realmente era su pasión.

Ahora trabaja por contrato en Booknet, otra plataforma que lo obliga a escribir con mayor velocidad, por lo que estrena una nueva obra cada mes. "Me propuse vivir de la narrativa juvenil, la erótica y el romance y me llegó una propuesta que me permitió dedicarme 100% a esto. Te podés tomar hasta 120 días para entregar cada obra, pero lo recomendable es hacerlo en 40 días. Si actualizás todos los días, es muy probable conseguirlo".

Con un ritmo tan grande de escritura sería natural pasar por un bloqueo de escritor, pero Luis asegura que no le sucede eso, sino todo lo contrario. "El mercado te va marcando los pasos y tenés que poner en la ecuación un poco lo que el lector quiere leer y por otro lo que vos querés escribir. El mercado es enorme así que seguramente, lo que a mí me gusta escribir va a tener un gran público que quiera leerlo. Nunca me quedo sin ideas. Cuando estoy desarrollando una, inmediatamente me surgen 100 ideas más".

La revolución digital

Con la evolución de su escritura, logró consolidar una comunidad que le brinda su apoyo desde las redes y consumiendo sus escritos en las distintas plataformas. "Cuando Editorial Planeta publicó mi saga fue muy importante, porque en ese entonces era la única forma de comercializarla. Pero con la pandemia esto cambió radicalmente. No solo tomó mucha más injerencia la venta del libro digital, sino que el mercado mutó y se diversificó. Despegaron como aviones los audiolibros y los podcast. Obviamente, si se llega a publicar en físico alguna de mis nuevas novelas será algo hermoso, pero creo que el potencial que te convierte en escritor es la plataforma digital".

Por otra parte, tiene otra meta personal, desmitificar el género de la narrativa erótica. "Está muy bueno que los medios nos den el lugar de promocionar este género porque esto genera nuevos lectores. Hay personas que a lo mejor no saben que les gusta leer, pero encuentra en la erótica un medio para introducirse en la lectura", sentenció Ávila.