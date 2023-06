Paro de colectivos en San Juan: "el panorama no es el mejor"

lunes, 12 de junio de 2023 10:34

Este martes desde las 00 horas podría desarrollarse un nuevo paro de colectivos en todo el país y San Juan no es la excepción. Desde la Unión Tranviarios Automotores confirmaron que la medida de fuerza sigue en pie y si se levanta dependerá de la audiencia que se realice a nivel nacional este lunes a las 17 horas.

La medida de fuerza es en reclamo por los salarios que han quedado desajustados en función de la inflación nacional. A partir de esto, el sector empresarial no habría dado respuestas a la demanda y es por esto que todo seguiría en pie. "El panorama no es el mejor. No hemos tenido ninguna propuesta a más de un mes de la primera audiencia", lamentó Héctor Maldonado, secretario general de UTA San Juan, en AM1020.

El sindicalista señaló que "se pidió hacerla presenciar", a la audiencia de conciliación obligatoria, pero "hasta ahora no se expidió el Ministerio de Trabajo de la Nación". Por ello, todos los representantes provinciales se realizarán por zoom.

"Seremos cautos y optimistas para encontrar una solución al día de hoy", destacó y subrayó: "en el caso de fracasar en la audiencia saldremos a comunicar el resultado a la audiencia lo ante posible".