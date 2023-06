Deporte, congresos y fiestas: San Juan será sede de más de 100 eventos en el segundo semestre

domingo, 11 de junio de 2023 09:00

La rueda del turismo de eventos no se detiene en San Juan y en el segundo semestre habrá más de 100 actividades con impacto directo en los servicios del sector. Pero no sólo eso, sino que el calendario del "San Juan Bureau Eventos y Convenciones" no está cerrado y ese número puede ampliarse. Entre las propuestas, el deporte en sus distintas disciplinas se destaca ampliamente; le siguen los espectáculos y los congresos profesionales y se imponen clásicos como la Feria Internacional de las Artesanías y las fiestas departamentales.

Desde mediados de junio, lo que destaca es el Torneo Nacional de Taekwondo del Grupo Chul Hak San, en el Estadio Aldo Cantoni, que inicia este domingo 11 y el Trail Fundación de San Juan (5 y 10 K), que se realizará el 13, día de nuestra provincia. Mientras que del 13 al 18 de junio, se realizará la serie final de Patinaje Artístico Mundial 2023 en el Estadio Aldo Cantoni y también, el Campeonato Panamericano de Ciclismo de Pista en el Velódromo Cubierto Vicente Alejo Chancay. Ambos tienen características internacionales y alcanzan parte del fin de semana XL, lo que da un extra al sector hotelero, gastronómico y comercial. Pero no son los únicos.

Es que del 14 al 18 de junio se realizará el Torneo Senior G1, vinculado al Club Banco Hispano y al San Juan Lawn Tennis y tendrá participantes de varias provincias.

Siguiendo con lo deportivo, del 23 al 25 tendrá lugar el Curso de Doma Racional, organizado por el Club de Endurance - La Rinconada, en Pocito. Mientras que el 25 de junio se realizará la Posta Difunta Correa en Caucete y ese mismo día, el Campeonato Provincial de Cross Country, ambos a cargo de la Federación Atlética Sanjuanina.

Por otra parte, del 15 al 20 se realizará el "San Juan Canta- Festival de Coros Internacional" en el Auditorio Juan Victoria, organizado por el Coro Arturo Beruti y la referente María Elina Mayorga.

En cuanto a eventos profesionales, del 27 al 29 de Junio se realizará el Encuentro Regional de Inmunizaciones, de los Ministerios de Salud Pública provincial y nacional. Y también, entre 29 y 30 de junio, se concretará el Congreso Nacional de Secretarios del Poder Judicial y del Ministerio Público. Ambos tendrá como sede un hotel 5 estrellas en Capital.

Julio, mes de vacaciones de invierno, será igualmente intenso. En deportes, habrá para elegir y en orden de realización están: Posta Interlagos (2 de julio); Running Trip Edición Valle Fértil (el 9); Trail Ruta del Vino (el 16); Desafío de las Estrellas en automovilismo (del 21 al 23); Campeonato de Turismo Carretera (el 23); Desafío Villicum (el 23) y Maratón Internacional de San Juan (el 23 de julio).

En tanto, el Centro Cultural Conte Grand será escenario del 2° Encuentro Nacional de Artesanos (del 5 al 9) y a mediados de mes se realizaría la Fiesta del Milono Viejo, en Huaco.

En agosto, hay dos eventos convocantes. Uno, se realizará por primera vez en San Juan y tiene que ver con la final de "Miss Universo Argentina" (el 6) que elegirá a la joven que representará al país en el certamen internacional. Y el mes cerrará con la XXVIII Feria Internacional de las Artesanías, que inicia el 31 y se extenderá al 10 de septiembre en el Costanera Predio Ferial.

En lo deportivo resalta el Mundial U19 Voley Masculino, a cargo de FEVA y la Secretaría de Deportes y la 3º Edición de Tierra de Gigantes: Suidamericano de Trail Running. Ambos son eventos internacionales.

En agosto también habrá congresos profesionales que nuclearán a odontólogos (Congreso Centenario del Círculo Odontológico de San Juan y Reunión de la Confederación Odontológica de la República Argentina) y a los abogados (Congreso Nacional de Justicia de Faltas).

Septiembre será un mes marcado por los congresos profesionales. San Juan será sede de Olimpiadas Médicas 2023 (del 3 al 8); 9° Encuentro de Investigadores en Ciencias Sociales de la Región Centro Oeste y el 6º Binacional con la IV Región de Chile (del 6 a 8); XII Congreso Argentino de Química Analítica (12 al 15); el Encuentro Nacional de Supervisores Docentes (18 al 22) y 65º Reunión anual de la Asociación Argentina de Astronomía (18 al 22).

También resaltan: del 13 al 15, la Feria Industrial a cargo de la Unión Industrial de San Juan y los internacionales Expo Tatoo 2023 (16 y 17 de septiembre) y Argentina Ópera Festival (del 16 de septiembre al 1º de octubre).

Octubre llega con más impronta de fiestas tradicionales como la del Asador Sanjuanino y la Fiesta Nacional de la Tradición (10 y 11) en Jáchal. Los eventos deportivos sentarán nuevamente presencia nacional e internacional con 15 KM NB San Juan - New Balance (el 1); Campeonato Argentino de Pista Junior y Elite (del 4 al 8) y el renombrado World Superbike, del 13 al 15.

En noviembre, los docentes se nuclearán en el Congreso Internacional de Educación, el 9 y 10 y el sector productivo, económico y de innovaciones en 4° Argentina Impacta San Juan 2023, el 2 de noviembre.

En lo deportivo, el mundo del enduro se nucleará del 6 al 11 en el 97º Six Days en el Autódromo Villicum y los atletas en Pentatlón de San Juan y Trail Cielo Nocturno, el 25.

Para diciembre, llega TC Coronación, del 1 al 3 en el Autódromo Villicum y las carreras "Nocturna de Santa Lucía", el 1º, y "Esperando la Navidad" en Angaco y Albardón, durante 23 y 25 de diciembre respectivamente.