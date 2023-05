Subsidios a la energía: EPRE saldrá a buscar a los sanjuaninos que no se inscribieron

jueves, 4 de mayo de 2023 09:35

La Secretaría de Energía aprobó el cuadro tarifario mayorista de invierno para el sistema eléctrico, lo que implica aumentos que impactarán en las boletas que reciban los usuarios residenciales, salvo para los sectores de menores recursos. Esto generó nuevamente la inquietud en EPRE (Ente Provincial de Regulación de la Energía) acerca de los usuarios que no se inscribieron en el Registro de Acceso a los Subsidios a la Energía Eléctrica (RASE) y con ello, sufrirán fuertes aumentos en sus facturas.

"El gran problema que puede presentarse es que un hogar que no es de altos ingresos termine pagando esa tarifa. Esto es lo preocupante ya que no están en condiciones de afrontar la tarifa plena y de repente tiene que pagar un montón de dinero por no haberse inscripto en el RASE. Necesitamos reforzar y recordar a todas las personas usuarias que tienen que hacerlo", comentó en Radio Sarmiento, Roberto Ferrero, director y vicepresidente del EPRE San Juan.

Señaló, también, que es importante revisar la factura de Energía San Juan para detectar el Nivel en el que el usuario se encuentra actualmente. En ese sentido, el 1 corresponde a mayores ingresos, el 2 ingresos medios y el 3, menores ingresos. "Si una familia, entonces figura como de Nivel 1 en su factura pero percibe menos de $669.000 en su casa como ingresos, tiene que inscribirse, urgente", dijo.

Acotó que la inscripción al RASE está abierta en la web de la Secretaría de Energía y en la app Mi Argentina, como modos virtuales. "También, pueden hacerlo en las distribuidoras Energía San Juan y DECSA o hacerlo en el EPRE. Ahora, estamos tratando de hacer trabajos en territorio y vamos a ir a las municipalidades para acercarnos a los usuarios. Nosotros tenemos identificados al conjunto de suministros que están en esa condición", detalló.

También, desde el EPRE se están enviando notas "que llegan con la boleta de energía eléctrica que van a resaltar que ese usuario está en Nivel 1 y no le corresponde. Entonces, se le detallan las formas para poder solicitar el subsidio".

Qué cambiará

A partir de la resolución nacional, desde el 1° de mayo y hasta el 31 de julio, lo usuarios Nivel 1 (los de más altos ingresos) pagarán el 100% de la tarifa, tal como ya había sido anunciado.

En tanto, para los usuarios del Nivel 2 y Nivel 3 las tarifas mayoristas continuarán subsidiadas, con diferencias.

Para el Nivel 2 (hogares de menores recursos) seguirán con beneficio pleno, en cambio para los Nivel 3 se mantendrá el apoyo estatal hasta un consumo de 400 Kwh. Por encima de ese nivel de consumo pagarán la misma tarifa que los Nivel 1.

El impacto pleno se sentirá en el Nivel 1 donde el costo de la energía mayorista subirá un 755%, provocando un fuerte aumento en las boletas que se recibirán desde junio.

En el caso de los ingresos medios esta porción del aumento estará vinculada al nivel de consumo por sobre los 400 kwh mensuales,

Para los estratos de menores ingresos no habrá nuevos aumentos.

Cómo inscribirse

Se accede al Registro completando el Formulario de Inscripción, que tiene carácter de Declaración Jurada, a través del siguiente link: https://www.argentina.gob.ar/subsidios