Llega la 2° fecha de "Capital Extrema"

jueves, 4 de mayo de 2023 08:42

La Municipalidad de Capital invita a una nueva jornada de “Capital Extrema” para seguir fomentando la cultura del deporte y artes urbanos. La 2da fecha de este torneo es este sábado 6 de mayo en el Skatepark, ubicado en calle Pueyrredón y Mitre. Desde las 13 a 23 horas.

La inscripción es libre y gratuita, y quienes estén interesados en participar deberán ingresar al siguiente link: https://municipiosanjuan.gob.ar/capitalextrema

Habrá competencias de Skateboarding, BMX Freestyle, Roller Aggressive y Quad-Skate, en distintas categorías:

Cronograma

14:00 hs Sub-12 de Skate y BMX. Best Line

14:30 hs Roller Aggressive y Quad-Skate, Best Trick Mixto.

15:00 hs Iniciantes Femenino y Masculino de Skate, Best Trick.

15:30 hs Amateur Femenino / Masculino de Skate, Best Trick.

16:00 hs Skate OPEN. (Doble Fecha)

17:15 hs BMX JAM.

18:30 hs Entrega de premios.

19:00 hs Zyxela MC, Show en vivo.

20:00 hs HIP-BOSS, Competencia de Freestyle Mixta + Batallas Escritas.

Además, durante ese día de competencia, se instalará en el predio la feria de emprendedores de la cultura urbana y está previsto después de la entrega de premios, la presentación de DJ'S y artistas.

Fuente: Prensa Municipalidad de la Ciudad de San Juan