Bronquiolitis: comenzaron a habilitar las salas de internación abreviada para los casos leves

miércoles, 31 de mayo de 2023 07:57

Tras la capacitación de los equipos de salud y el adelanto de la aparición de los casos de bronquiolitis en el país, el sistema de salud público de San Juan se prepara para el pico de contagios. En ese sentido, empezaron a habilitarse espacios de internación reducida en hospitales departamentales o de segundo nivel y en centros de salud. Además, se destacó que en los hospitales Rawson y Marcial Quiroga hay camas para internación, más allá que ya se registraron las primeras internaciones.

Andrea Weidmann, jefa de Pediatría de la Dirección de Materno Infancia del Ministerio de Salud Pública destacó a Diario La Provincia SJ que "se trata de una enfermedad muy contagiosa como infección viral por lo que es esperable que en San Juan se registre la misma situación en la provincia. Hemos avanzado en preparar a los centros de salud y en los hospitales de segundo nivel para que las mamás y sus hijos cumplan con una internación breve por dos horas, en los casos que corresponda, en una sala especial. El pico de la enfermedad no se ha alcanzado, pero sí se adelantó la aparición de la enfermedad que solía registrarse desde mediados de junio".

Señaló que, en invierno, las consultas respiratorias representan el 70% de la demanda ambulatoria. "Ese porcentaje aún no se alcanza en San Juan. Lo que se ha registrado, hasta el momento, es consulta por casos en niños más grandes y no tanto en bebés; ellos son los de mayor riesgo. El virus que causa la bronquiolitis se vio desplazado en época de pandemia; prácticamente no circuló y vale recordar que en el primer año de pandemia casi no tuvimos casos. Probablemente el pico de la enfermedad se deba a que la circulación se da con más fuerza".

Remarcó que las ventajas, en esos casos, es que no se requieren de camas para internación sino de un espacio en el que se pueda oxigenar a los pequeños que tienen espacios para respirar. "La mamá está sentada con su bebé y se hace una evaluación de flujograma en dos pasos y se aplica medicación. Con la escala de TAL se determina si el niño debe recibir oxígeno o no", expresó.

Las salas de internación abreviada se arman en los CAPS (Centros de Atención Primaria de Salud) con sus tubos de oxígeno y comodidades para hacer la evaluación y aplicación de tratamientos. Allí trabajarán médicos, enfermeros y kinesiólogos. En ello intervendrán también las mamás, a quienes se las hace parte con la aplicación de la aerosol terapia.

En tanto, en los hospitales departamentales o de segundo nivel están estas salas y se utilizará el sistema de ventilación no invasiva o de alto flujo.

"Estamos capacitando desde abril y en una plataforma digital tienen disponible todo el material que trabajamos, para que consulten. La intención es no saturar los hospitales centrales en los que sí disponemos de camas pese a que se registraron los primeros casos, en los últimos días. Allí, el objetivo es tratar a los pacientes que estén más graves o tengan factores de riesgo", destacó.