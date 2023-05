Una sanjuanina abrió un sitio en redes sociales para informar, acompañar y desterrar mitos sobre fertilidad

martes, 30 de mayo de 2023 16:23

Las redes sociales ocupan un lugar importante en la sociedad y muchos trabajan para sacarle provecho a cada una de las plataformas con un objetivo especial: informar sobre alguna temática puntual. Este es el caso de Jésica Alcaide, una sanjuanina que busca informar sobre fertilidad y sobre su experiencia en primera persona. En abril del 2023 decidió abrir un sitio en Instagram llamado: “Hablemos de Fertilidad” donde cuenta con varios seguidores que expectantes esperan por cada una de las publicaciones.

“En el 2020 comencé con los tratamientos de fertilidad, en plena pandemia. En abril terminé con el sexto tratamiento y tuve varias transferencias. Me tocó realizarlos en San Juan y otros en Mendoza. En el último pensé que me estaba costando mucho, más de lo que me imaginaba”, sostuvo Jesica a Diario La Provincia SJ.

La mujer destacó que tras el camino recorrido hace varios años y con el deseo de poder acompañar a otras personas que atraviesan la misma situación fue que decidió crearse un perfil en Instagram. “Hablemos de Fertilidad” es el nombre que tiene el sitio y allí comparte vivencias, también suma la voz de diversos profesionales con conocimiento en el tema.

Link para acceder al perfil de Instagram

“Está bueno tener información, saber qué se pueden congelar óvulos para el día de mañana cuándo decidan ser madres. Que puedan conocer desde mi experiencia propia lo que sucede y son cosas que muchas veces no se habla”, destacó la sanjuanina.

Actualmente, Alcaide comentó que terminó con el último tratamiento en abril y detalló que las obras sociales autorizan hasta tres tratamientos anuales. Sin embargo, la parte de trámites es bastante compleja ya que hay varios requisitos que en muchas oportunidades no se cumplen.

“Tengo que esperar tres veces mínimo entre cada tratamiento para poder enviar la autorización a la obra social. Estamos esperando, mientras lo hago invierto mi tiempo para ayudar a los demás”, destacó Jesica. La mujer contó que son muchas las chicas que la hablaron y decidieron confiar en ella diversas situaciones. “Está bueno poder ayudar a alguien más”, contó.

Alcaide explicó que esta iniciativa la ayudó mucho y cuenta con el aporte de diversos profesionales que cuentan con la especialidad en Fertilidad para abordar la temática. “Muchas están en este tema de fertilidad y otras pensando en proyectar una maternidad para el día de mañana. Hablamos de temas que son importantes, luego cada uno sabrá que hacer”, sentenció.

Muchas de las seguidoras le hicieron sentir a Jésica que fue una gran decisión la que tomó tras abrir el sitio. Destacaron lo esencial de poder compartir la historia de cada una con alguien que realmente las entiende, ya que padecen un contexto similar. Jesica la creadora del sitio en Instagram

“Hay momentos en que se necesita que alguien te hable y entienda, en otras oportunidades no. Pero, desde ese lugar está bueno poder acompañar, ya que esa es la idea”, remarcó.

Sobre el trabajo a futuro en las redes sociales Jesica dijo que “esto me sirve, me hace bien. Quiero hablar con alguien por el tema de adopción, eso es algo que demora mucho tiempo. También, es una buena opción”, subrayó.

Y agregó que tiene trombofilia, donde están peleando por una ley ya que deben realizarle diversos estudios. Esta enfermedad no permite a las mujeres continuar con el embarazo. Por ello, es que busca dar a conocer sobre esta situación y otras que en muchas oportunidades son silenciosas, que están muy relacionadas a la fertilidad.

Por último, destacó que se ofreció a escuchar y conocer cada una de las dudas que tienen sus seguidoras, con el objetivo de acompañarlas. Pero, por el momento no se siente preparada para trabajar en magnitud. “Les puedo brindar información, mi experiencia como paciente, pero es complicado porque son diversas las situaciones que se presentan”, sostuvo. Y remarcó que el apoyo de la familia y profesionales es fundamental en este proceso. “Es muy importante el apoyo psicológico porque es complicado el tema de la fertilidad”, cerró.