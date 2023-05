"Cumplimos su última voluntad": una familia sanjuanina homenajeó a una joven en el Día Nacional del Donante

martes, 30 de mayo de 2023 19:14

Cada 30 de mayo se conmemora el Día Nacional del Donante. Por ello, la familia de Melanie Argüello decidió recordarla con un emotivo vídeo que resalta el noble gesto que tuvo la joven. Vale destacar que la joven falleció en un siniestro vial y su familia cumplió su última voluntad.

"Hoy como cada año se celebra la vida y el amor al prójimo. Mi hermana Melanie con solo 17 años entendió que el amor es mucho más que una palabra, esa dar si recibir", relató Alejandra Argüello, hermana de Melanie.

La mujer subrayó que a tan corta edad decidió decirle sí a la vida. "Ella desde su corazón manifestó querer ser donante sin que alguien se lo pidiera tras ver un pedido de auxilio de unos padres que buscaban ayuda para su hijo", aseguró la joven. Fue así como dejó afirmado aquella tarde que si algo le pasaba que pudieran cumplir esa voluntad.

Tristemente, en el mismo año, en 2016 protagonizó un siniestro vial. "Nosotros su familia, cumplimos su última voluntad. Sus órganos fueron donados a personas que necesitaban mejor calidad vida. No hay un día en que esa actitud no me llene de orgullo, me sale del pecho un latido especial. Aplaudo ese gesto de amor tan grande. Hoy celebro la vida y tu decisión", detalló.

Por último, remarcó que "pido a Dios que aquellas personas que recibieron tu regalo vivan mejor. Gracias Mel por enseñarme lo que es el amor".