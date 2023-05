Con el impulso de una sanjuanina, avanza la Ley Olimpia, que tipifica la violencia digital

martes, 30 de mayo de 2023 17:48

Celeste Gonzalez es una sanjuanina que siempre se dedicó a la educación sexual integral, inclusiva y completa. Hace varios años trabaja en la materia, además es directora de la “Escuela de Sexo”, que cuenta con un programa que se transmite por un canal de YouTube, radio y televisión. La joven es una de las impulsoras del proyecto de ley Olimpia que busca terminar con los casos de violencia digital que está en auge en el país.

Este martes, el proyecto de ley Olimpia logró dictamen, ahora el objetivo que sigue es poder conseguir el dictamen en la comisión de Comunicaciones e Informática. Este es un gran esfuerzo para el equipo que viene trabajando para luchar contra la violencia digital. Con este proyecto buscan que la violencia digital como otra forma de violencia de género en la ley 26.485. Este paso significó un gran impulso para seguir trabajando.

“Cuando hablamos de violencia digital, lamentablemente, en un enorme porcentaje la sufren mujeres. En un 98% ese tipo de violencia afecta a víctimas mujeres porque cuando hablamos de difusión de material íntimo sin consentimiento, generalmente las víctimas son mujeres. Nosotros junto a la diputada Mónica Macha, la activista Olimpia Coral Melo, Florencia Cerda y el grupo en general pudimos generar un proyecto de ley que tipifique en el código penal la violencia digital (difusión de contenido íntimo sin consentimiento)”, sostuvo Celeste Gonzalez a Diario La Provincia SJ.

La diputada Macha firmando este martes

Además, agregó que hay algo que se ve muy frecuente y se trata del “porn Deep fake” donde pueden agarrar una imagen, cambiar la cara y como lo trabajan con inteligencia artificial el contenido parece real, cuando realmente no lo es. “Eso también debería ser un delito porque pueden difundir material, supuestamente tuyo, cuando no lo es, pero repercute ya que está perfectamente realizado”, resaltó ante las duras consecuencias que esto puede traerle a la persona.

La referente en el tema aseguró que la ley Olimpia propone incorporar la violencia digital como otra forma de violencia de género. Crear medidas de protección para las víctimas de este tipo de delitos, que todavía no es tomado como tal en el país, y promover políticas de educación digital.

“La idea es que a través de educación digital encaren este tipo de prácticas en colegios Secundarios y demás. La idea es lograr hacer entender que esto no es algo divertido, no es una picardía, esto conlleva mucho dolor en la víctima y en muchos casos lamentablemente llegan al suicidio. Tenemos tantos casos conocidos en el país donde las personas fueron extorsionadas a modo de venganza”, destacó Celeste. Y subrayó que el objetivo puntual es poder enseñar para que no se sigan reproduciendo este tipo de conductas que afectan fuertemente en la sociedad.

Gonzales afirmó que lo buscan es que se incorpore en el Código Penal Argentino el delito de abstención y difusión no consentido de material íntimo. “Que tenga agravante por violencia de género, orientación sexual o expresión de género porque ocurre que amenazan diciendo ´vos me dejas y yo subo todos los videos que tengo`. Queremos lograr de esta manera poder bajar la tasa de suicidios por esta situación”, detalló.

La joven sanjuanina explicó que cuando una persona vende contenido se debe cuidar de la misma manera. “Si se suscriben a un canal, se tiene el permiso y consentimiento para disfrutar de su contenido. Pero, no se tiene el permiso de descargarlo de subirlo y revenderlo. Lo que hablamos es de consentimiento y eso no se está entendiendo”, comentó.

Otro de los aspectos que resaltó es que si es un hombre el que sufre este tipo de violencia, como sucedió con Luciano Castro o Tomas Holder. También va a poder ir a denunciarlo porque no será una ley que solo defienda a las mujeres sino será una ley para todos los géneros. El tema es que la cifra de la problemática se concentra principalmente en mujeres.

Sin embargo, Celeste subrayó que "si la que comete el delito es una mujer, también podrá ser denunciada, dependiendo el caso. Esto será una ley que defenderá a todos”. Lo importante es que esto no se vea como un reto sino como un cambio de “chip” en la cabeza de las personas. Vale destacar que hay un montón de prácticas que fueron naturalizadas y buscan que se tome conciencia sobre la magnitud de estos hechos y cómo repercuten las consecuencias.

“No es culpa del que se grabó sino del que difundió”, resaltó la joven. Y afirmó que hace mucho tiempo vienen trabajando en el proyecto, pero siempre se torna complicado el panorama. “Estamos hablando de proyecto de ley que va a sancionar algo que esta tan normalizado”, mencionó. “Nuestro cuerpo no es para la diversión de ellos en las redes. Tu imagen sigue siendo tu propiedad. No puede ser que tu video ande dando vueltas por todos lados”, destacó.

Celeste contó que ella decidió ponerse frente a la campaña de este proyecto de ley Olimpia ya que conoce la situación. La joven sanjuanina trabajó en Playboy y aseguró que “estoy acostumbrada a la exposición de mi cuerpo desnudo, si me van a joder que lo hagan conmigo, a mí no me genera absolutamente nada porque tengo una costumbre. Ahora que le hagan esto a una chica en lo que no esté acostumbrada a la exposición la matan en vida”.

La sanjuanina contó que con mucho esfuerzo todo el equipo que viene trabajando en este proyecto de ley buscan que se concrete y que pueda ser aprobado. “Llegar a esto costó un montón y ahora estamos buscando que tome conciencia en las personas que tienen que estar en el recinto”, sentenció.

“Esto destruye muchas vidas. No puede ser que por ser violencia digital te digan que no es para tanto ya que es virtual y no real. Están hackeando tu intimidad y te están exponiendo. Esto te impacta directamente en tu vida real”, cerró.