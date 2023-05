Vacunación contra la gripe: A más de un mes del inicio, sólo se inoculó el 15% de la población

miércoles, 3 de mayo de 2023 22:00

A un mes y medio del comienzo de la vacunación contra la Gripe A en San Juan, desde el Programa Provincial de Inmunizaciones llama la atención la poca concurrencia de personas que integran los grupos de la población objetivo, que pueden acceder a inocularse.

A diferencia de años anteriores, aseguraron que en este 2023 sólo se llega al 15% de la población total y analizan avanzar en el programa para incentivar la vacunación.

"El escenario, otros años, se presentó más positivo que este, la asistencia no es la esperada. Estamos viendo de poder llegar a la población objetivo en todo San Juan que son 217.000 personas, pero no hemos tenido buena asistencia de gente, sí en esta semana de vacunación de las Américas, la asistencia fue un poco mayor. Se alcanzó un poco más del 15% de la totalidad de la población", sostuvo Fabio Muñoz, jefe del Programa, a Diario La Provincia SJ.

Al respecto, señaló que en su mayoría, quienes asistieron son personas mayores de 65 años, aunque el grupo es bastante mayor en su conformación.

"Desconocemos cual sea la causa, hemos tratado de llegar a la población objetivo, se difundió bastante, y también concientizar. Hay que tener en cuenta que no es la misma cepa que el año pasado, y que la no colocación de la vacuna puede implicar que si el estereotipo que no estaba en la cepa anterior ingresa al país, lamentablemente podría haber consecuencias", sostuvo.

Dentro de los grupos específicos en los que se encuentra englobada la vacunación están los mayores de 65 años, personas entre los 2 a los 64 años con comorbilidades, es decir con patología de base que esté dentro del requerimiento, y menores de edad de entre 6 y los 24 meses. También, personal de Salud, personal estratégico, embarazadas y puérperas.

"La población que no tiene acceso debido a que no tienen patologías, deben comprarla y son vacunas caras", puntualizó sobre el acceso. "La estrategia que estamos utilizando es la de ser flexibles al momento de la vacunación", finalizó. Cabe destacar que quienes puedan acceder a la vacunación contra la Gripe A, lo pueden hacer en cualquier centro de salud de la provincia.