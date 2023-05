Prevención del dengue: en junio, intensificarán el "descacharreo" en San Juan

lunes, 29 de mayo de 2023 21:09

San Juan tuvo cuatro casos importados de dengue y ante la fuerte presencia de la enfermedad en varias provincias, ahora apuesta a realizar un control de la presencia del mosquito transmisor Aedes aegypti.

"Con la instalación de las bajas temperaturas, ingresamos en una nueva etapa. La vigilancia pasa por hacer una limpieza de las casas y espacios públicos, en lo que llamamos "descacharreo". Hay que bajar la población del mosquito que ya está en la provincia y así, llegar en mejores condiciones a la primavera y verano próximos", destacó a Diario La Provincia SJ, Liliana Salvá, responsable del programa de Control de Vectores, dependiente del Ministerio de Salud Pública.

Destacó que se avanzará en un trabajo articulado con los municipios. "La campaña contra el dengue no termina, sino que cambia de etapa. Es fundamental la limpieza y en las casas, no tener plantas en agua o recipientes en los que se acumule el agua y no se limpie, como los bebederos de mascotas. Los huevos del mosquito quedan allí y luego se activan. Es importante que podemos colaborar en ello y tomar el hábito del "descacharreo", agregó.

Señaló que la provincia mantuvo su estatus de no tener casos autóctonos y ese es el desafío para la próxima temporada. "Confiamos en que con el trabajo conjunto, podremos llegar mejor preparados y con más conciencia. Es clave bajar la presencia del mosquito Aedes aegypti que ya está en San Juan", detalló.

Sobre las personas que tuvieron dengue, se recuperaron de la enfermedad sin mayores complicaciones; algo que valoró como muy positivo.

El dato

El contagio del dengue sólo se produce por la picadura de los mosquitos infectados, nunca de una persona a otra, ni a través de objetos o de la leche materna. Por eso es importante eliminar al mosquito transmisor.