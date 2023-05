El después del fin de semana XL: quieren capacitar más personal para hotelería y gastronomía

lunes, 29 de mayo de 2023 19:47

Con el Mundial de Fútbol Sub-20, el Desafío Punta Negra y el Mundial de Skateboarding, más el fin de semana XL, San Juan se posicionó como la provincia más visitada y con mejor nivel de ocupación. Con la demanda turística, el balance fue de muy buena respuesta de los servicios y ahora, el sector empresario pone la mirada en reforzar un aspecto muy importante.

"Necesitamos reforzar nuestro personal. Hemos avanzado y mucho en la capacitación pero nos falta aún más. Muchas veces, el no tener personal y que el que se encuentre no esté formado es un problema de peso", destacó Fabio Nievas, desde la Cámara Hotelera Gastronómica de San Juan. Afirmó que lo que tratan es de paliar al máximo las secuelas de la época de pandemia, en la que muchos establecimientos cerraron y los trabajadores buscaron otra ocupación y no volvieron.

"Hay que destacar que tenemos convenios con el gobierno, con la Universidad Católica de Cuyo y el apoyo de municipios para poder dictar las capacitaciones. Vamos a seguir trabajando en ello. Es difícil encontrar personal que quiera cumplir con nuestro régimen; esa es otra realidad", marcó.

En ese sentido, acotó que los empresarios se organizan mejor con sus recursos humanos disponibles gracias al calendario del Bureau de Eventos sanjuanino. "Eso hace que podamos tener previsibilidad y planificar lo que necesitamos. Creemos que hemos estado a la altura este fin de semana. Con el Mundial, tenemos gente alojada desde hace una semana y en jueves y viernes, hubo hoteles con ocupación al 100%. Con nuestros empleados pudimos cubrir todos los servicios necesarios", destacó.

En cifras

El Ministerio de Turismo y Cultura informó que, para el fin de semana largo del 25 al 28 de mayo, en San Juan se registró una ocupación hotelera récord del 97%.

Durante este fin de semana largo, arribaron visitantes de distintos puntos del país y también extranjeros, movimiento que generó un gasto total en inversión turística de $556.555.861,60.

El reciente relevamiento documentó que las localidades de Calingasta, Valle Fértil y el Gran San Juan tuvieron los porcentajes más altos de ocupación. En este marco, Calingasta y Valle Fértil registraron ser el departamento con mayor demanda, alcanzando el 100%. En segundo lugar, el Gran San Juan, con el 98%. Por su parte, en Iglesia registró el 94%, mientras que Jáchal marcó un 91%.