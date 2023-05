Solidaridad de corazón: Gisel, la "peluquera por una sonrisa" que conmueve a los sanjuaninos

domingo, 28 de mayo de 2023 14:27

Hablar con Gisel Ontiveros genera de inmediato una sonrisa. Ese mismo gesto que ella pide como retribución a una misión solidaria que no para de crecer. Es que la joven de 26 años se reencontró con su profesión de peluquera y sus días se reparten entre sus obligaciones y 6 o 7 cortes de pelo gratuitos. ¿Por qué lo hace?: porque su corazón de madre se lo dicta y sabe que Dios le abrió los ojos a una realidad que le duele pero a la que decidió no ser indiferente.

Gisel vive en la conocida Villa Las Rosas, en Caucete. Un día, escuchó a una de sus vecinas lamentarse porque no podía cortarle el pelo a sus hijos por falta de dinero. Ella podía hacer la diferencia. "Fue así que le dije que, no se ofendiera, pero que yo podía cortarle el pelo a los chicos. Así comenzó todo. Lo que hago, lo hago de corazón: corto el pelo a los chicos, cuyos papás no pueden pagar la peluquería. Mi pago es una sonrisa, sus palabras de felicidad cuando se miran al espejo y sus mensajes al WhatsApp, con fotos y preguntándole cuando volveré a visitarlos", cuenta a Diario La Provincia SJ, tras un sábado que la llevó al departamento 25 de Mayo para hacer cortes.

En pocas semanas, la joven que tiene un hijo de 6 años que es su fiel compinche en esta misión, ya estuvo en varias casas de Caucete y tiene agendados turnos para San Martín y Santa Lucía. En Chimbas, también reclamaron su presencia. "Debo decir que es triste que los papás que no pueden afrontar un corte de pelo. Es una realidad difícil y me pongo en su lugar como mamá. Por eso, con más razón lo hago gratis: para ayudar a esa gente que no puede", destacó.

Actualmente, ella no tiene trabajo estable pero, confiesa, se las rebusca con trabajos de limpieza en casas y "changas" para que no falte nada en su casa. Entre los gastos a cubrir está el combustible para su moto, con la que se moviliza a las casas de las familias que la convocan. Asegura que trata de ser puntual y no comprometerse con lo que no va a poder cumplir.

"Mi hijo me acompaña siempre y le gusta ver cómo la mamá le corta el pelo a otros niños. Tengo mucha, mucha demanda; lo que a la vez me encanta porque me gusta hacer esto. Todavía no tengo todo lo que necesito para trabajar pero eso no me frena. Tengo una tijera prestada y me han regalado una máquina. Necesitaría más tijeras y una máquina para hacer los dibujos que piden los chicos. Me han querido donar dinero para comprarlas pero no quise. No me gustaría que esto que hago se malentienda: yo quiero cortar el pelo; si no me donan los materiales; de a poquito los iré comprando. Me manejo con lo que tengo. El que quiera ayudarme con una tijera; que sea de voluntad porque lo hago de corazón", aseguró.

Una vocación y un propósito

Gisel no ejercía como peluquera. Recordó que había hecho un curso básico pero después se dedicó a otros trabajos. Incluso hoy, que está sin ocupación fija, el tiempo le resulta justo para repartirlo entre sus entrenamientos de boxeo con Gustavo Díaz y su último año de Secundaria. Algunos de los mensajes que Gisel recibe en redes sociales.

"Siempre hacía alisados y cortes de puntas en el pelo de amigas. Sólo lo hacía con los conocidos. Es que necesitás los materiales y los productos para trabajar. Lo que hacía era aprovechar un producto para hacer tres o cuatro alisados y lo que ganaba lo invertía para comprar una tijera", relató.

Y se sincera, tras contar que los chicos le regalan peines, como una manera de colaborar con ella. "Siento que es un propósito de Dios. Por ahí, cierra unas puertas para abrirte otras y hoy me está pasando esto. Ir a una casa a cortar el pelo a un chico o un adulto a mí me llena. Dios te marcando el camino. Voy a cortar el pelo y me esperan con mate, por ejemplo. En 25 de Mayo, me insistían en que me quedara a almorzar, por ejemplo. Eso a mí me encanta y me llena el alma. A cada casa que fui, los papás lo pasan mal pero salen a buscar su oportunidad laboral", expresó emocionada.

Destacó el agradecimiento que recibe: "estoy conmovida por el apoyo de la gente; cómo van compartiendo mis publicaciones y trabajos. Se hizo viral lo que hago por la gente. A cada uno de los que me contactó, he llegado a su casa y los niños me dicen "tía". Lloran para que no me vaya. Voy a seguir hasta que Dios quiera. Mi deseo es poner un lugar para "Sonrisas Peluquería", exclusivo para quienes no puedan pagarse el corte. Yo no quiero competir con nadie, ni afectar el trabajo de otros peluqueros. Sólo ayudar a quienes necesitan", resaltó.

Para comunicarse con Gisel para "Sonrisas Peluquería" o para donar material de trabajo, enviar WhatsApp al 264- 5444764.