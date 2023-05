Alexys Blake, el cantante sanjuanino que dio el gran salto con un remix internacional

domingo, 28 de mayo de 2023 11:45

El cantante y compositor sanjuanino Alexys Blake está de parabienes. Tras su presentación en la Fiesta Nacional del Sol que le permitió tener una amplia repercusión, por estos días disfruta de la buena recepción de uno de sus temas preferidos "Sin compromiso" en un remix internacional. Es que contó con la colaboración, nada más y nada menos, que del artista colombiano L' Master. Además, sumó a las promesas sanjuaninas Benjja K, Joako, Lflow y Cech.

En diálogo con Diario La Provincia SJ, destacó que "estoy contento porque pudimos lanzar el videoclip, que fue lo que más costó. Fue un trabajo meticuloso, que llevó tiempo y demandó presupuesto y algunos aspectos que demandaron atención. Comenzamos a trabajar en enero y luego vino lo de la convocatoria a la FNS. Por ello, demoramos el lanzamiento".

La idea surgió de los productores que vieron el potencial de hacer un remix con alguna de las canciones de Alexys. "Opté por la que creo que es la mejor, "Sin compromiso". Después hicimos la elección de los artistas y empezamos a escuchar y analizar a varios artistas sanjuaninos. Llegamos así a Lflow y Cech, que son de Zonda, a Benjja K y a Joako. Son jóvenes con muchísimo futuro", relató.

En ello, el diálogo ya estaba abierto con L' Master, vocalista de La Octava Providencia, exponente de ritmos urbanos: "le comenté del proyecto y aceptó con gusto. Lo sumamos y empezamos a hacer la producción musical; nos organizamos en las plataformas musicales y empezamos a trabajar el videoclip. Estamos en una etapa en la que lo digital, para trabajar y difundir la música, se ha impuesto y crece mucho. De todos modos, hay que saberlo trabajar y difundir; hacer una buena promoción y marketing para que funcione".

Con resultados impecables, el video fue grabado en el Centro Cultural Conte Grand y Alexys agradeció la gran predisposición de su dirección para con el proyecto. "El lugar está tremendo para hacer muchísimas cosas. Volvería sin duda a hacer un video allí porque se pueden lograr productos de calidad a nivel visual. Es un espacio con ambientaciones y recursos únicos".

Agustín Arroyo estuvo al frente de la dirección y la producción musical fue de Química Records, en San Juan. Mientras que el equipo de Colombia fue dirigido por Enuar Castillo, con producción musical de Dimelo Yony. "Trabajar a distancia tiene sus complejidades pero se puede lograr. Para el artista que piense que es complicado y no se puede, le digo que sí; sólo hay que poner empeño, dedicación y profesionalismo. Es lo que quise demostrar con este video: se puede trabajar desde San Juan con artistas extranjeros", reflexionó.

La calidad y el nivel internacional que logró Alexys así lo demuestran y ahora, está abocado con su equipo a la promoción, tras la llegada de la canción y del videoclip a las principales plataformas musicales. Además, planifican una pronta visita a Córdoba para difundir su material mientras trabaja en nuevo proyectos, uno de ellos en colaboración con un artista chileno.

Con proyección

Alexys conoce y tiene contacto con referentes de su género musical en varios países. Pero algo especial lo une con Cartagena, la ciudad colombiana que es una potencia musical.

"Allí conozco muchos artistas y converso mucho con ellos. Son muy buena onda, todos. Y tengo decidido irme un tiempo a Cartagena, en cuanto pueda. Sé que me voy a sentir cómodo allí, me gusta cómo trabajan y difunden la música. He cosechado muchos amigos allí en esta locura de la música", confiesa.

La FNS, un antes y un después

"Fue un sueño poder vivir la Fiesta Nacional del Sol, este año. De todo el tiempo que llevaba cantando, nunca había tenido la oportunidad. Como solista y después, integrando Alexys & Dogor, nunca llegamos pese a haber estado en todos los escenarios sanjuaninos", contó el artista.

Pero en 2023 todo cambió y le llegó la confirmación que era parte de la grilla. "Era la primera FNS que me encontraba solista en la pospandemia. Con mi equipo, nos postulamos y llegó el llamado, dos semanas antes de la fiesta. Estábamos contentísimos y con la expectativa, ya teníamos el show armado y todo salió genial en el escenario Conectados", recordó.