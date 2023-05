Natalia, la sanjuanina que ama el tango y comparte su pasión por la danza con personas con Parkinson

sábado, 27 de mayo de 2023 16:14

Hace alrededor de 6 años el tango cautivó a Natalia Riveros, una sanjuanina oriunda de Zonda, que afirmó que la danza la envolvió desde ese momento y nunca más pudo abandonar esta pasión. En el baile logró encontrar un abrazo contenedor y en este 2023, decidió transmitir su amor por el tango a un grupo de sanjuaninos que tienen Parkinson. La joven emocionada aseguró que esa experiencia cambió su vida para siempre.

“Desde que arranqué con tango siempre soñé con la idea de poder fusionarlo con mi otra pasión, la kinesiología. Pero, lo dejé en pausa porque no sabía si lo iba a poder concretar. Sin embargo, cuando llegó el momento de la tesis emprendí nuevamente esa iniciativa que tuve desde el comienzo, lo proyectamos con una compañera y cuando el asesor de la tesis nos dio el okey pusimos manos a la obra”, destacó Natalia a Diario La Provincia SJ. Y agregó que desde la Universidad estaban muy expectantes por los resultados de ver al tango como abordaje kinésico a pacientes con Parkinson.

Natalia junto a su profesor

La joven afirmó que lograron encontrarse con un grupo de sanjuaninos que ya contaban con un espacio donde se reunían. El desafío ahora era poder comentarles la idea y que ellos aceptaran la propuesta de las futuras profesionales. “Ellos accedieron encantados e intrigados por lo que iba a suceder durante las clases. Ellos fueron muy abiertos a la propuesta”, contó la sanjuanina. Y explicó el motivo que la llevó a complementar sus dos pasiones. “De la parte de kinesiología tomamos todo lo que son las diferentes pruebas para valorar al paciente tanto en su equilibrio, marcha, entre otras cosas”, contó.

La sanjuanina resaltó que notaron un gran avance en cada uno de los informes que iban mostrando y eso la colmó de orgullo. Natalia contó que tenían una paciente que iba con bastón y estaba atemorizada ya que no contaba con el equilibrio para poder bailar. Pero, esto no significó un impedimento y logró bailar con la pareja. La mujer logró vencer sus miedos y es una de las más comprometidas. “Eso es lo lindo del tango, al ser de a dos, nos ayuda nuestra pareja de baile. De a poco se va trabajando el equilibrio”, subrayó.

Una vez que terminaron con el camino de la tesis, los pacientes le pidieron a la joven que siguiera con las clases y ella no pudo resistirse. Desde entonces sigue a paso firme con los alumnos que día a día logran superarse en cada una de las clases de baile.

Actualmente, se siguen reuniendo y los alumnos ansiosos esperan cada jueves a las 18 para bailar tango. Son alrededor de 6 parejas las que diariamente muestran sus ganas de superarse. Y destacó que se van sumando más parejas, ya que poco a poco se van enterando de este taller de Tangoterapia.

“Es increíble, el tango les cambia totalmente la vida”, destacó, emocionada, Natalia. Y detalló que los alumnos llegan con miedo, pero ella intenta transmitirles la confianza para que puedan entender la gran pasión que se vive bailando tango, una danza bien Argentina.

La profesional comentó que son muchas las sensaciones que vive en cada una de las clases. “Esperan con ansias cada jueves para ir a Tangoterapia”, contó. Tienen clases de una hora aproximadamente. Arrancan con una entrada en calor, para comenzar de a poco, luego, trabajan sentados todo lo que es coordinación. Posteriormente, se paran y llega el momento más esperados por los alumnos que es poder bailar. “Vamos adaptando el tango a ellos, porque es la idea es que se sientan bien y no que se frustren porque no les sale una figura “aseguró.

Entre risas, Natalia destacó que no puede faltar “La Cumparsita” en cada una de las clases. “No hay una clase en la que no falte ese tema y les gusta mucho las milongas”, contó. La joven afirmó que no tienen nombre como grupo, pero ya están analizando algunas opciones para darse a conocer como grupo de baile en San Juan.