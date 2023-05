Julieta, la sanjuanina que se fue a vivir a Ecuador y se hizo viral por su creativo contenido en Tik Tok

sábado, 27 de mayo de 2023 16:35

Julieta Mordacci cambió rotundamente sus proyectos de vida en mayo del 2022. La sanjuanina decidió acompañar a su novio en nuevo desafío en su carrera deportiva y viajaron con destino a Ecuador. La joven con expectativas y anhelos comenzó a invertir gran parte de su tiempo en Tik Tok, sin pensar la repercusión que iba a lograr. Es licenciada en Psicología y se desempeñaba como jugadora de hockey de la UNSJ. Actualmente, se dedica a todo lo relacionado con el marketing digital.

“Estoy en Ecuador porque mi pareja, Federico Paz, juega al fútbol. En 2019, estuvo en este país, pero luego, se regresó a Argentina. En el 2022, lo volvieron a convocar de lo que sería la sierra ecuatoriana y finalmente en este 2023 con otro club seguimos en este país”, destacó la joven sanjuanina a Diario La Provincia SJ. Julieta contó que la adaptación en aquél país fue compleja, pero con paciencia e impulsada por su creatividad empezó a invertir su energía en las redes sociales.

Mordacci resaltó que el irse a vivirá otro país fue un gran desafío, ya que únicamente había salido de Argentina por vacaciones familiares. Cuando le propusieron ir a vivir a Ecuador significó un gran paso para su vida profesional y personal. “Fue todo un desafío, muchas cosas nuevas en muy poco tiempo”, remarcó. “Soy una persona muy apegada a mis seres queridos, a nivel personal lo que más me costó fue esto de adaptarme a que me iba a perder muchas cosas de mi familia”, agregó.

Sin embargo, la joven sigue en un contacto muy cercano con su familia a través de llamadas. Con su madre es con la que más comparte la comunicación y a diario le comparte cada una de las experiencias que vive en Ecuador. “Me llama todos los días, por lo menos tres veces durante la jornada. Con ella hablo mucho por video llamada”, comentó. Y afirmó que algunas oportunidades se suma su padre, quien no deja de mandarle mensajes para consultarle cómo está y cómo son sus días en el imponente país.

Julieta aseguró que lo que más extraña de San Juan es su familia principalmente y muchas de las costumbres de la provincia que son totalmente diferentes a lo que se vive en Ecuador. También, extraña muchas las juntadas con sus amigos sanjuaninos y el tradicional asado.

Con muchas expectativas e incertidumbre, Julieta decidió invertir su tiempo en crear contenido para redes sociales con el objetivo de mostrar su proceso de adaptación en un país que era desconocido. “Tik Tok es la plataforma en la que me sentí cómoda”, contó. En Instagram ya contaba con muchos seguidores sanjuaninos, pero sentía “miedo” en compartir su idea por la repercusión negativa que esto podía generar. Fue por ello que decidió abocarse totalmente a Tik Tok ya que contaba con seguidores de aquél país. “Eso me permitió liberarme, mostrarme como soy y no tener vergüenza”, detalló.

Perfil de TIK TOK

En la red social cuenta con nume de seguidores en el perfil de Tik Tok y logró gran reconocimiento en la ciudad ecuatoriana dónde reside. En sus videos la joven muestra cómo vive una argentina en Ecuador en todos los aspectos. Desde cómo es ir a un supermercado, ir a un evento deportivo, ir al cine entre otras actividades cotidianas.

“Hay diferencias que para unos son muy sutiles, pero en cada cosa que uno hace encuentra diferencias y vamos adaptando costumbres ecuatorianas, pero también extrañando cosas de Argentina”, explicó la sanjuanina.

Una de las anécdotas que relata la joven en sus videos es la vez que le tocó ir al cine y le tocó atravesar una nueva experiencia. “Estábamos haciendo la fila para comprar pochoclos, en Ecuador se dice canguil, y era salado, siempre estuvimos acostumbrado a lo dulce. Esas pequeñas cosas las voy mostrando y se genera el debate con los diferentes gustos y preferencias”, detalló.

Entre los numerosos beneficios de cargar contenido en las redes, la sanjuanina destacó que es sumamente importante el poder interactuar con los ecuatorianos para poder solucionar cada una de las dudas. “Eso es lo que más me gusta y lo que me incentiva a crear contenido en Tik Tok”, subrayó.

Julieta actualmente vive en Ibarra, una de las ciudades de Ecuador. Si bien, ya vivió en dos ciudades de aquél país, en esta última se encontró con una gran sorpresa. Tras viralizarse su contenido, el público comenzó a reconocerla en las calles ecuatorianas. Cuenta con numerosas visualizaciones en cada uno de los vídeos.

La sanjuanina contó que quedó maravillada con el clima de Ibarra y es una de las cosas que más disfruta. Y agregó que los paisajes son realmente imponentes desde todas las perspectivas que se mire. “La ciudad donde vivimos tiene muchos lagos, tiene mucho para recorrer”, destacó. La joven explicó que no tuvieron el tiempo para realizar las excursiones, pero es algo que buscarán concretar más adelante.

Fue así como logró una rápida adaptación y pudo canalizar sus miedos en creatividad para cientos de personas que llegan a Ecuador y se encuentran atemorizados por no conocer la imponente ciudad. Tras estos resultados, la joven sueña con poder seguir creciendo en seguidores en las redes sociales y su objetivo principal es ayudar a quiénes estuvieron en una situación similar a ella.

“Quiero darme un espacio para poder dedicarme a lo que es Tik Tok”, aseguró confiada Julieta. Y destacó que laboralmente se despeña en marketing en una empresa ecuatoriana y un club. “Me gusta mucho el trabajo del creador de contenido, quiero seguir con esto y empezar a crecer tanto en este país como en Argentina”, remarcó. Y afirmó que su principal objetivo es poder usar la red social con un buen fin y poder promover a gente que tenga emprendimientos.