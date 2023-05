Advierten que el 80% de las denuncias de adultos mayores correponden a casos de violencia económica

sábado, 27 de mayo de 2023 22:11

Desde la Dirección de Adulto Mayor cuentan con tres líneas de trabajo planificadas hace cuatro años. Estas involucran el abordaje territorial por el tema de casos por violencia, abandono y por situación de calle. Otra línea tiene que ver con la recreación y la prevención y por último todo lo referido a la formación. Desde la Dirección advierten que el 80% de las denuncias que registraron corresponden a violencia económica y trabajan fuertemente para evitar que este porcentaje siga en aumento.

En todo lo que tiene que ver con el abordaje territorial está a cargo de un equipo técnico y trabajan articuladamente. Cuentan con una red de contención que involucra a la familia, los vecinos, Salud, Justicia, Educación y con todas las instituciones públicas o privadas que amerite cada caso en particular.

“La violencia siempre existió, antes no se denunciaba porque eran tema tabú. Hoy la gente conoce donde puede denunciar, no solamente quien es víctima de esta agresión sino también la familia o vecinos. No todos los casos son para ser llevados a la justicia, también podemos hacer mediaciones”, sostuvo Mabel Morales, directora de Adultos Mayores, a Diario La Provincia SJ.

Y agregó que actualmente tiene un panorama más identificado y pueden llegar a toda la provincia. Trabajan en conjunto con jueces de paz, municipios, centros de salud cercanos a la comunidad. “El tema territorial es muy importante y nosotros lo conocemos”, contó. La mujer aseguró que se trabaja tanto con víctima como con el agresor. “Si no contenemos al agresor, por más medidas que saquemos este va a volver, porque las medidas no son controladas”, contó.

Sobre los casos registrados, la referente en el tema explicó que casos judicializados tienen 800, por año. “No todos los casos son judicializados y no todos son de violencia. Tenemos personas que están totalmente solas”, detalló Morales. Y destacó que los casos de casos de violencia económica son los más comunes en San Juan. "La familia directa a veces hace abuso de esto, por eso comenzamos un ciclo de charlas donde incentivamos a las personas que utilicen el teléfono sino puede ir al banco, para que no exista un mal uso de los fondos de estas personas", contó.

En cuanto a formación están dictando un ciclo de charlas, para evitar que los casos sigan en aumento. Trabajan en forma conjunta con la Caja de Acción Social, Salud Pública, Deporte y el Banco San Juan. Esto tiene que ver con asesoramientos en cuanto a lo que refiere a estafas, seguros, juego patológico y todo asesoramiento que la persona mayor necesite. “Nosotros bajamos un poco el rango etario con las personas que trabajamos. Tomamos de las personas con 50 años en adelante para el asesoramiento de la utilización de los medios bancarios”, comentó la referente en el tema.

En cuanto a los hechos de violencia que registran en la Dirección, la profesional destacó que los casos de violencia física registran alrededor de dos casos por año, por parte de familiares directos. Los demás son por abandono, pero predomina la violencia económica.

La referente en tema afirmó que el 80% de los casos corresponden puntualmente a violencia económica. Si bien la línea de casos se mantiene en la provincia en comparación a otros años, Mabel afirmó que trabajan fuertemente aún más en el asesoramiento. “Siempre proponemos, si la persona tiene duda que se acerque y le explicamos en detalle, por ello es que brindamos las charlas en los centros de jubilados donde lo requieran”, contó.

En cuanto al rango etario donde se concentra las denuncias involucra a lo que va desde los 60 años en adelante. En cuanto a lo que refiere a situación de calles, destacó que advierten mayor presencia en estas épocas. Cuentan con el refugio Eva Perón para poder albergarse y evitar la exposición.

En general, se solicita a quienes deseen exponer una situación como estas, contactarse al 4274368 o en calle Salta 370 sur. Aconsejan que se acerquen por las oficinas de la dirección para recibir el asesoramiento puntual para poder analizar el caso concreto.