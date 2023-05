Se adelantó el frente frío: cómo será el fenómeno que ingresará esta noche a San Juan

viernes, 26 de mayo de 2023 11:15

Promediando el fin de semana largo, el cambio de tiempo comenzará en San Juan y este viernes finaliza una seguidilla de días cálidos. Y si bien se esperaba el ingreso de viento Sur para la madrugada, el fenómeno del frente frío arribaría esta noche.

Así lo señala la actualización del pronóstico del Servicio Meteorológico Nacional que destaca que esta noche llegará fuerte viento del Sureste con ráfagas entre 42 a 50 km. por hora. En ese momento, la temperatura caerá a los 15º.

En tanto, en la madrugada del sábado, sobre las 3 de la mañana se espera que se consolide el viento Sur, con una velocidad entre 32 a 41 km. por hora y ráfagas entre 51 a 59 km. por hora. El fenómeno seguirá en la mañana con viento con ráfagas entre 42 a 50 km. por hora.

La máxima esperada es de 14º con cielo con abundante nubosidad durante toda la jornada.

A propósito de esto, el portal Meteored destacó que "a lo largo de este viernes, el aire frío logrará ganar el terreno en disputa sobre la zona central y desplazará el aire templado y húmedo hacia el norte. Las temperaturas comenzarán a caer en picada a partir de la noche del viernes en el centro del país, pero fundamentalmente a lo largo del sábado, cuando se incrementen los vientos del sur con ráfagas".

Y detalló: "a lo largo del sábado las provincias centrales presentarán nubosidad variable, y cierta inestabilidad. Para el amanecer del sábado ya se registrarán las primeras heladas fuertes en el oeste y noroeste de la Patagonia, en donde las marcas pueden descender por debajo de los -5 °C favorecidas por el ingreso de un anticiclón con vientos prácticamente calmos".

El portal marcó que este frente frío no obedece al fenómeno "El Niño": "estos recientes eventos no deben ser justificados con el probable desarrollo de El Niño en un futuro cercano, sino más bien con la azarosidad que caracteriza a una atmósfera no condicionada en el actual estado neutral del fenómeno ENSO (El Niño – Oscilación del Sur)".