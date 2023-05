Iván, el sanjuanino que ganó un importante premio en Italia de la mano de la geofísica

miércoles, 24 de mayo de 2023 14:45

Iván Deiana tiene 27 años de edad y ya cosecha el reconocimiento de una de las universidades más prestigiosa de Italia y la posibilidad de hacer un doctorado en Estados Unidos. El joven sanjuanino se recibió de licenciado en Geofísica de la Universidad Nacional de San Juan y su objetivo fue especializarse en Europa. El resultado cosechado, sin dudas, hoy le genera una gran alegría y orgullo, no sólo a él sino también a su familia.

"Mi familia siempre fue un apoyó en esto. Siempre me alentaron para que hiciera lo mejor para mi carrera, encontré palabras de aliento en todo momento", comenzó expresando el joven a Diario La Provincia SJ.

Su inicio en el camino de esta carrera fue casi "de casualidad". Es que sus primeros pasos fueron bajo el interés de estudiar astronomía pero una vez en la UNSJ fue la carrera de Geofísica la que lo atrapó. Comenzó a estudiar en el 2014 y ya en el 2019 se recibió. Meses después decidió comenzar su maestría en la universidad de Trieste en Italia, donde recibió una beca otorgada por el ‘Collegio Universitario Luciano Fonda’ y allí obtuvo uno de los reconocimientos más importantes: el Primer Premio "Gustavo Sclocchi" por su tesis de Maestría y Doctorado.

"Fue una experiencia muy linda. Los italianos son personas que te hacen sentir en casa. Me hice de muchos amigos, compañeros con los que me sigo conectando. Diariamente me contacto por trabajo. Me tocó trabajar en una empresa en Milán, durante 4 meses. Fue una experiencia muy buena desde todo punto de vista", expresó.

La tesis fue dirigida por el doctor Michele Pipan, director del grupo de exploración geofísica de la Universidad y vicepresidente del “Instituto de Oceanografía y Geofísica Experimental” (OGS), y por los doctores Nicola Bienati (ENI) y y Emanuele Forte (UniTs). Ese premio lo entrega la sociedad de ingenieros en petróleo y de geofísica de Italia. Es un premio a los mejores tesis de doctorado. Su trabajo fue considerado como "un factor de innovación y aplicabilidad de los resultados en el ámbito industrial”. El reconocimiento lo recibirá en junio y en unos días ya armará las valijas para viajar.

Ahora lo recomendaron desde Italia para hace el doctorado en la Universidad de Stanford de Estados Unidos que actualmente cuenta en su cuerpo académico con 22 premios Nobel. "En febrero hice una entrevista en Estados Unidos y quedé seleccionado. Son 5 años que voy a estar allá pero depende de la investigación, hay gente que se demora 9 o 10 años en hacerla. Uno va como miembro de un grupo de investigación", explicó.

Iván destacó que todo esto no sería posible por la buena base que recibió en la UNSJ. "Lo que aprendí en San Juan me ayudó mucho. Continué con algo afín de lo que venía haciendo en San Juan. En Italia hay mucha conexión, los lazos están para todos lados. En un momento trabajé con otros países", recordó.

"Mi idea es siempre seguir trabajando en San Juan. Es poder estar conectados todo el tiempo y tener un convenio entre la universidad de Trieste y la UNSJ para tener proyectos en conjunto que sirva para estudiantes, profesores e investigadores. Mi idea es aplicar lo aprendido en mi país pero también no perder el lazo", finalizó.