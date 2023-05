Fin de semana XL y "mundialista" en San Juan: moneda, idioma y más turistas, los desafíos de los café y restó

miércoles, 24 de mayo de 2023 12:01

Algunos están motivados por la llegada del fin de semana largo y el aumento del consumo. Otros perfilan que serán días más difíciles por ser fin de mes, pese a que se estimula el turismo. Los restó y cafés del microcentro ya tienen varios desafíos por delante con las proyecciones que vienen de la mano del Mundial Sub 20 y los cuatro días del fin de semana XL.

Diario La Provincia SJ hizo un relevamiento por algunos locales de la peatonal y zonas aledañas para conocer cómo se preparan para estos día que vienen y un facto común los unió: las expectativas están puestas en el turismo que pueda llegar a genera la llegada de la Selección Argentina para jugar el Mundial Sub 20 en el estadio del Bicentenario.

"Tenemos una expectativa grande por la llegada de la Selección a San Juan. Con el tema del idioma hay dos chicos que manejan el inglés pero sí manejamos lo básico como los saludos. Luego nos vamos entendiendo pero los extranjeros suelen manejar un poco el español", explicó Eric Zamora del café Tres Cumbres, frente a la plaza 25 de Mayo.

El encargado destacó que hasta el momento han tenido "pocos turistas extranjeros" pese a que en San Juan se encuentran cuatro selecciones de otros países que han jugado el Mundial entre el sábado pasado y este martes.

Por su parte, Micaela Farías de Dilo (una confitería especializada en café y licuados que está en la peatonal y también frente a la plaza 25 de Mayo), explicó que por estos días no ha habido mucho movimiento de turistas extranjeros pero las expectativas están puestas en el fin de semana. "Va a haber más movimientos porque al ser un feriado puente, la gente aprovecha a salir y más con el mundial. La gente va a descansar y hacer otras actividades fuera de la rutina", explicó.

Luego agregó: "Al turista le gusta recorrer por la provincia y preguntan por restaurantes y lugares turísticos muy típicos de San Juan como la Casa de Sarmiento, el teatro del Bicentenario, para visitar. Los turistas van al local porque está al lado del hotel. Solemos ver más turistas europeos o cordobeses en épocas como ésta".

Mariana Moreno, de Havanna, confesó que no esperan mucho movimiento ese día porque hay varios factores que influyen en que la concurrencia del turismo local se de. "Al estar el partido, es muy difícil que haya movimiento en ese horario porque la gente se queda a verlo y más sabiendo que los colectivos no nos van a ayudar mucho por el feriado y no hay administración pública", señaló.

Además señaló que en estos días, han recibido "varios extranjeros que han venido a consumir y comprar productos. Hemos tenido ingleses, turcos y ayer hubo una mesa bastante grande con una delegación extranjera. Nos hacemos entender más mostrando la carta y que ellos se hagan entender por ahí. Tenemos un inglés muy básico", agregó.

Los restó son más demandados en la noche

Pero la realidad de los café no es igual a la de los bares y restó del microcentro. Rodrigo Munaffó de Rocky Bay destacó que el turista que viene a la provincia aprovecha la noche para salir al microcentro a tomar algo. "Estamos recibiendo muchos turistas ahora. El turista sale a conocer y prefiere comer una pachata y tomar un trago, además de sacar fotos. Acá se suele llenar de noche", explicó.

Luego destacó que en ese local han recibido turistas de Estados Unidos que iban con la indumentaria deportiva pero también habían de Australia y "muchos chilenos y brasileños", permanentemente. "Tenemos en la noche un barternes que habla francés, portugués e inglés. Algunos de nosotros tenemos inglés básico y por eso lo podemos manejar al tema del idioma", explicó.

En el mismo sentido se expresó Lautaro Vaca de Gabbana. El local está a pocos pasos de un reconocido hotel del microcentro y es uno de los que recibe delegaciones todo el tiempo. "La semana pasada y esta semana hemos visto mucho movimiento de turistas, en grupos de cinco o seis personas. Hemos visto gente de Fiji, ecuatorianos, venezolanos y bastantes chilenos", señaló.

Además destacó que el tema del idioma no es un problema ya que él sabe hablar inglés y los extranjeros que llegan manejan español. En el caso de idiomas complejos como el Fiji (que ha estado en San Juan en la última semana) señaló que utilizan el traductor para comunicarse.

El cambio de la moneda

Cuando el turista extranjero llega a San Juan se enfrenta a un importante desafío, más que nada en los fines de semana largo. Es que los bancos están cerrados y las casas de cambio abren a la par de los locales comerciales. Esto lleva muchas veces a que al momento de consumir, y si no trajo peso argentino consigo, tenga que usar su moneda de origen para pagar. Esto al final se convierte también en un desafío para los locales provinciales.

Zamora de Tres Cumbres explicó que mayormente se pide que se pague con pesos para todos los que llegan "pero por ser fin de semana largo y porque no hay cambio del dólar, se lo vamos a recibir al valor oficial".

En el mismo sentido se expresó Munafó de Rocky Bay quien explicó que no se recibe dólar "porque el vuelto debe darse en peso argentino y es mucha plata que sale de la caja para dar vuelto". "Hay veces que lo recibimos pero depende del día. Si es fin de semana no hay problema de dar vuelto. Una persona que venga con 100 dólares a pagar por un gasto del 10 dólares, suele ser complicado", detalló.

Otra alternativa de pago ante el problema cambiario es el uso de tarjeta de crédito. En Dilo, explicaron que "por lo general pagan con tarjetas y es más rápido el trámite".