Ex combatiente fue sacado del estadio en San Juan por llevar una remera de Malvinas

miércoles, 24 de mayo de 2023 08:32

Un muy mal momento vivió este martes un abuelo con su nieto en el estadio del Bicentenario. El hecho ocurrió cuando Héctor Naveda, ex combatiente, quiso entrar a ver un partido del Mundial Sub 20 en el estadio de San Juan y personal de la FIFA y AFA dieron indicación de que no ingresara.

"Es mi provincia, mi estadio y llevo 35 años en esto y eso me mató. Es la primera vez que iba con mi nieto y lo sufri", explicó Naveda en radio AM1020 y luego agregó: "Gracias a Dios los veteranos del país se solidarizaron".

El sanjuanino con su nieto fue a ver los partidos de EEUU vs Fiji y Ecuador vs Eslovaquia. Sin embargo, se llevó un muy mal momento y lo que más le dolió fue que su nieto fue testigo de todo esto. "Pensé que mi nieto no entendía nada pero mi esposa me dijo que cuando eso sucedía, él estaba llorando y eso no se los voy a perdonar", expresó con la voz entrecortada sin poder contener las lágrimas.

El veterano destacó: "no nos permiten entrar a una cancha y dicen que es una provocación. ¿Usted cree que a la gente de Inglaterra le interesa?, es un partido de fútbol". "El problema es que le quieren hacer creer a la gente que somos victimas de la dictadura militar, hubo una dictadura pero nosotros defendimos un territorio y se perdieron muchas vidas", agregó.

Naveda aclaró que los policías de San Juan acataron las órdenes de la FIFA y AFA pero le pidieron perdón por estar haciendo eso: "Me saco el sombrero por los comisarios pero la otra gente no me trató bien".

El centro de Ex Combatientes del Atlántico Sur emitió un comunicado luego repudiando lo sufrido por el veterano de Malvinas en San Juan que fue sacado de la cancha por portar una remera de las islas.