La fuerza del amor: la campaña para ayudar a un nene sanjuanino con discapacidad que afrontará una delicada cirugía

martes, 23 de mayo de 2023 14:18

Un nene sanjuanino con discapacidad está en la cuenta regresiva para encarar una delicada cirugía para mejorar su calidad de vida. Es que una escoliosis provocó que esté cada vez más encorvado y perjudique el único riñón que tiene. Con fecha de cirugía en junio en el Hospital Gutiérrez en Buenos Aires, familiares buscan reunir fondos con una campaña solidaria para que no les falte nada en una estadía de mínimo un mes. Los costos para permanecer ese tiempo ya rondan los $500.000, cifra inalcanzable para ellos.

Preservando el nombre del pequeño, su tía abuela Elizabeth Musu destacó a Diario La Provincia SJ que todos sus esfuerzos están orientados a colaborar con ellos. Han transitado un camino muy difícil y en el que la burocracia dilató los tiempos y los ha desgastado. "Su historia es compleja. Nació con un sólo riñón y tiene una discapacidad por la que habla muy poquito; sólo palabras básicas. Mi sobrina, mamá del niño, también tiene discapacidad por lo que mi cuñada es quien lleva todo. Lo han pasado muy difícil; casi un calvario lo que atravesaron. Entre ello, su expediente en el Ministerio de Desarrollo Humano demoró mucho ya que hace un año el nene debería haberse operado", contó.

Incluso, en ese proceso, hubo inconvenientes con la prótesis para el pequeño con una ortopedia que nunca la entregó; algo que desalentó a a familia y los afectó. Tuvieron que hacer nuevos trámites con otra ortopedia y eso llevó más tiempo, gestiones y además, variaron los costos.

Ahora, con fecha de internación para el 7 de junio, lo económico es una preocupación más. "El Ministerio de Desarrollo Humano les aportó los pasajes en colectivo y una asistencia de $80.000. Pero a día de hoy, necesitan $500.000 para la estadía. Ni pensar en que le pidan un medicamento, una venda o una curita. Está angustiada y con razón. No sabe cómo hará para comer y mantenerse allá. Mi cuñada está sin trabajo y no puede pedir préstamos. No puede salir a trabajar porque tiene que dedicarse a ellos", marcó.

Elizabeth puntualizó que la cirugía es urgente: "al niño lo tienen que operar sí o sí. Tiene una desviación que le está llegando hacia su único riñón. Es su salud. Nosotros nos sentimos con las manos atadas: ¿quién puede acceder a un préstamo de $500 mil y lo puede pagar?".

Por ello, Elizabeth, su mamá y hermanos, conmovidos por el caso decidieron ayudar desde su lugar. Para ello, harán empanadas que venden a $1000, la docena. También reciben donaciones de juguetes para el pequeño; pensando en la larga internación que le espera y que jugar lo animará. "Además, le espera una rehabilitación dura porque tendrá que aprender a caminar", detalló.

"Hemos difundido la iniciativa entre familiares, amigos y grupos docentes, ya que yo soy docente. Estamos recibiendo pedidos y colaboraciones; cada uno aporta lo que puede y todo irá para ayudar a una familia que sólo busca la salud para el pequeño. Vamos a ayudarlos con todo lo que podamos; sentimos impotencia de no poder hacer más. Ellos están atravesando una angustia muy grande; hay que estar en su lugar", resaltó.

Para colaborar, pueden comunicarse al 264-5832297, número de Elizabeth Musu.