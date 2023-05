Gracias a las redes, una sanjuanina encontró a su maestra de Primer grado y le dio un abrazo que esperó 28 años

domingo, 21 de mayo de 2023 13:30

Hay docentes que nos dejan recuerdos imborrables. No sólo desde cómo nos enseñaron sino por su humanidad y cariño que convirtieron la escuela en un verdadero segundo hogar. Eso es lo que le pasó a Ivon Gordillo, una joven mamá sanjuanina que siguió a su corazón y decidió buscar a su maestra de Primer grado "B", Claudia Mallea para abrazarla otra vez y darle gracias por su ejemplo que la acompaña día a día. Y más en la actualidad en la que ella estudia para docente de Educación Especial con el sueño de trabajar en un aula, así como esa dulce seño que nunca olvidó.

El reencuentro se dio este sábado y las horas les fueron pocas a "la seño y su alumna"; porque Ivon no pudo nombrarla de otra manera. "Ella será siempre mi seño", afirma con alegría en la voz en una charla con Diario La Provincia SJ. Todo comenzó gracias a otra profesora de Ivon que la hizo recuperar ese lazo tan fuerte que quedó con Claudia, de sus días juntas en la escuela capitalina Teniente Ibañez y que la decidió a encarar un rastreo más firme en redes sociales. Antes, ya había intentado hallarla pero sin éxito.

"Ella me marcó en ese Primer grado. Siempre la buscaba por Facebook pero no sabía bien su apellido. Creía que era Villafañe y nunca daba con ella. Y ahora, que estoy estudiando para maestra de Educación Especial, tenemos una materia que se llama "Práctica I" con la profesora Laura Giménez que nos hizo hacer un repaso por jardín de infantes, Primaria y Secundaria. Que recordáramos cómo había sido y recuperé todos los lindos recuerdos que tuve. De jardín, tuve a la seño Silvia Peñaloza y en primero, a la seño Claudia Mallea. Fue entonces cuando decidí ir a la casa de mi mamá y pedirle la foto que tenía con ella. "Voy a buscar a la seño", le dije. Mi mamá me miró sorprendida y comenzamos", relató.

Con la imagen papel en la mano, Ivon le sacó una foto y la subió a su perfil de Facebook. Allí pidió ayuda para encontrarla, aunque puso el apellido erróneo porque era el dato que tenía. "Me empezaron a dar muchos datos. Me hablaron desde exalumnos, compañeros de trabajo, mamás de sus alumnos y me sorprendió la ayuda. ¡Nunca creí que se iba a hacer tan viral! Incluso en un momento, temí que se viralizara tanto. Tuvo, en poco tiempo, 173 compartidos", dijo sobre su publicación de fines de abril.

El primer reencuentro

Ivon y Claudia, alumna y seño, 28 años después.

Ivon, conociendo el verdadero apellido de Claudia, pudo dar con ella. En el intermedio, a su "seño" ya la habían etiquetado en la búsqueda y avisado que una alumna quería verla. Dio la casualidad (o no), que Ivon era parte del primer grupo de alumnos que tuvo en el inicio de su carrera docente.

Finalmente, una docente que conocía a Claudia le dio el teléfono. Ivon le mandó un mensaje y al principio, su "seño" desconfió. "Era lógico, con todo lo que está pasando en estos tiempos. Yo me contacté en la mañana y ella en la tarde me respondió con un audio. Estaba muy contenta que nos pusiéramos en contacto y se había sorprendido de las repercusiones de mi búsqueda. ¡Yo tenía mucha alegría por su respuesta! Parecía que me había ganado un auto 0 km.", relató.

Este sábado, ambas compartieron una merienda de recuerdos. "Ella empezó a hacer memoria y me contó que yo siempre levantaba la mano para participar en lo que proponía. "¿Quién quiere bailar?; ¿Quién quiere decir una poesía en el acto?", decía y yo me postulaba", contó.

Claudia sigue en actividad y ambas intercambiaron sus historias de vida, en las que se dieron cuenta que habían estado cerca, sin saberlo, varias veces o a través de personas en común. "28 años esperé para verla. ¡Tanto la busqué! Vamos a seguir en contacto. Estoy feliz de haberla encontrado; le agradezco mucho a la gente que compartió y me hizo llegar a ella. En toda la charla le decía "seño". Tenía mucha conexión con ella".

Todas fueron sonrisas cuando Ivon le contaba que siempre cantaban en el aula. "Nos hacía mover las manitos para que no nos cansáramos; nos enseñó a escribir. Son enseñanzas hermosas e inolvidables. Fue un grado que me marcó mucho", aseguró.

En la charla, también supieron que tenía personas en común e incluso estuvieron cerca varias veces, sin saberlo. "¡Las vueltas de la vida! Su suegra vivía a una cuadra de la casa de mi abuela. ¡No haber sabido! A lo mejor me la crucé y no sabía. También tuve una compañera en 6º grado que era sobrina de ella. Hubo muchas cosas que nos llevaban a este reencuentro", reflexionó.

Una vocación y el recuerdo de su hermano

Ivon está en Primer año del profesorado para docente de Educación Especial y se lamenta no haber iniciado antes. "Es una carrera hermosa", afirma, quien también está aprendiendo Braille.

En su elección y decisión de estudiar influyeron su trabajo actual en internación domiciliaria de un paciente discapacitado y el, ahora, recuerdo de su hermano Neri Gordillo que quedó ciego por una diabetes y que murió a principios de año. Él fue el primer boxeador ciego de San Juan".

Ivon se acuerda cuando acompañaba a Neri a la Escuela Braille y cambió su mirada sobre la discapacidad. "Empecé a ver los chicos, su empeño y quería estudiar docente pero no me animaba. Recién el año pasado me decidí; que era lo que yo quería. Afortunadamente, le llegue a contar a mi hermano que iba a estudiar. Él lloró de alegría y me alentaba a comenzar; cada chico discapacitado que abrazo es como si lo abrazara a él", confesó.