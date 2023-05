"Se me murió en los brazos": La lucha de un padre sanjuanino que pide justicia por su hijo

sábado, 20 de mayo de 2023 11:50

El pasado 6 de enero, cuando una familia sanjuanina se disponía a terminar el Día de Reyes Magos de la mejor manera, una tragedia los sacudió y enlutó. En Pocito, Hugo Constantine Vallecillo, de 4 años, murió en los brazos de su padre Mauricio, después de estar enfermo durante dos días y ahora buscan justicia por el fallecimiento del menor.

La lucha de la familia comenzó el 4 de enero, cuando el nene comenzó con síntomas de fiebre, diarrea y vómito, por lo que lo llevaron al hospital departamental Federico Cantoni. Allí, lo atendieron en urgencias y según relató su padre, la consulta duró apenas unos pocos minutos antes de que lo enviaran a casa nuevamente.

"En casa le dimos Termofren para bajarle la fiebre y cuando volví del trabajo, la madre me dijo que lo lleve al hospital porque no lo veía bien, estaba decaído", comenzó relatando su padre Mauricio, Diario La Provincia SJ. Tras una hora de espera, el hombre con su hijo fue atendido: "El estómago de mi hijo estaba sumamente hinchado porque no podía ir al baño. Le expliqué todo al médico, le revisó la garganta y me dijo que era un golpe de calor, que me quede tranquilo. Me dijo que le diera mucha agua, leche y 3 días de reposo y si hacía caca con sangre, lo llevara", recordó.

Si bien el hombre aseguró que insistió en la deshidratación de su hijo, el médico le habría dicho "traémelo cuando termine el reposo, no te hagas problema que esto se le va. La consulta duró 2 minutos". Hugo logró reanimarse luego de la dipirona que le colocaron en el hospital y pasó el día previo a Reyes junto a su familia.

El viernes 6, su padre recordó que se levantó e hizo la carta para Reyes Magos junto con sus 3 hermanas mayores, aunque en la noche volvió a decaer. "Lo acosté en la cama, le pregunté '¿Estás bien, papi'?' y con el pulgar me dijo que sí. Le dije a mi señora que no lo veía bien, que lo cambiáramos así lo llevaba al hospital, tenía $3000 y en el remis me gasto $2000, no me importaba. Cuando le fui a poner la remera se me desvaneció en los brazos", dijo.

En ese momento, sus padres dieron al 911 y posteriormente les derivaron una ambulancia que según afirmó Mauricio, nunca llegó. Un policía que pasó por la zona le hizo RCP en la vereda pero lamentablemente el niño falleció. "Se me murió en los brazos", dijo su padre entre lágrimas.

"Según la autopsia, la causal de la muerte fue gastroenteritis aguda y eso le derivó a una miocarditis, a un paro cardiorespiratorio. Según el Fiscal Rivero, cuando hicimos la denuncia en la UFI Cavig, nos dijo que no tenía motivos para acusar al médico de negligencia porque, según la médica forense María Vázquez, el médico se había adecuado a lo que el niño tenía. O sea, la atención que el médico le dio en esos 2 minutos fue la mejor del mundo, según ellos", aseguró.

Sobre el proceso judicial, el hombre agregó: "Me desestimó la denuncia, me opuse a que se desestime y solicitamos que por el artículo de la Ley 1851 O llamen a declarar al médico, a la enfermera y decimos que tenemos un perito de parte que lo vamos a presentar cuando sea pertinente. Nos volvieron a desestimar la denuncia, hablé con el fiscal Iván Grassi que la había tomado, me atendió en el hall en la UFI Delitos Especiales y me dijo que me desestima la denuncia, pero que, de ahora en más, cuando quiera presentar un perito, que lo haga y me reabre la causa". Eso, posteriormente a que el hombre había aclarado que contaba con un perito.

"Me dijo que la doctora Vázquez sabe de medicina, ellos de leyes y ya está. Es decir que la vida de mi hijo no vale nada", sostuvo el padre. Pasados 4 meses del fallecimiento del niño, su familia continúa pidiendo justicia para que se investigue la causa y el accionar del médico que lo atendió en el hospital de Pocito.

"Hace 4 meses que la casa está como quedó, la mochila del jardín de Hugo está acá, el 24 de febrero iba a cumplir 5 años, era muy apegado a mi. Yo tuve que ir al jardín, sentarme a hablar con la maestra y decirle que mi hijo había muerto", reveló congojado.

"Yo no quiero plata; no me interesa caminar todos los días como lo hago, lo único que deseo es que mi hijo tenga justicia y descanse en paz, y la persona que lo atendió se haga responsable", pidió el padre en medio del dolor.

En el hecho, ya tomó conocimiento la Asociación Nacional Víctimas de Mala Praxis, en la que tiene representación en San Juan Cyntia Aboal, mamá de Julieta Viñales, para acompañar a los padres. "Hugo era un niño muy puro, no tenía maldad, amaba a sus animales, tiene un gato que se llama Gordillo, amaba a sus hermanas, a su mamá y su papá, vivía bailando, tenía muchísima alegría. No podías estar triste con él, daba mucha luz y amor", lo definió Mauricio.

Y cerró: "Todas las noches le hablo y le digo que me ayude a tener fuerzas con esto".