Registran más consultas por sobrepeso y obesidad infantil, pero poca adherencia a los tratamientos

sábado, 20 de mayo de 2023 08:50

Los últimos registros tomados en San Juan, arrojaron que el 30% de niños en edad escolar presenta sobrepeso y el 6% obesidad, cifras que alarmaron y que desde el Ministerio de Salud Pública llevaron a intensificar el trabajo de promoción y prevención en nutrición.

Sin embargo, en este 2023 muchas fueron las estrategias estudiadas por la cartera para abordar la problemática, ya que si bien se comenzaron a registrar mayor cantidad de consultas por parte de padres, reconociendo la patología, hay poca adherencia a los tratamientos.

"En todo lo que tiene que ver con sobrepeso y obesidad tenemos un mayor porcentaje que de controles de normopeso o bajo peso. No va por fuera de lo que ya estaba en las encuestas de nutrición y salud, donde arrojó que de cada 10 chicos, 3,5 presentan algún tipo de sobrepeso y obesidad. Lo que sí advertimos es que ya hay una población que reconoce esto como una patología, algo que anteriormente no se notaba, no lo podían identificar", comenzó explicando Érica García de la División de Nutrición del ministerio, a Diario La Provincia SJ.

Atendiendo a esto, desde la cartera de salud se avanza en diferentes programas como el implementado en establecimientos educativos de "Entornos escolares saludables", y la mayor incorporación de nutricionistas en diferentes centros asistenciales.

"Hay más consultas y la consulta espontánea que ya no vienen derivados por el médico pediatra. Se ha visto porque tenemos mucha más demanda de consultas nutricionales hoy, si no eran derivados no llegaban, era solamente el control del pediatra", explicó la referente sobre el cambio que se está registrando.

"Sabemos que los cambios culturales de alimentación los podemos hacer en la primera infancia, cuando se dispara el peso en números es en el nivel primario, entre los 6 a 10 o 12 años es donde se ve un aumento de sobrepeso y obesidad, por eso apuntamos a los entornos escolares saludables en el nivel primario", aseguró.

Pese a esta mejora en el escenario, otra es la problemática que también preocupa a los profesionales y es la poca adherencia a los tratamientos para revertir la situación. "Si bien tenemos más registro de consultas, por ahí no hay una adherencia al tratamiento donde sí está comprobado a través de estudios que hacemos, que si se lleva un tratamiento y hay más de 3 consultas nutricionales, seguramente va a bajar el peso e índice de masa corporal. El problema es que muchas veces no siguen ese control, es algo que también pasa mucho en el adulto", aseguró.

Así mismo, el trabajo desde estrategias de promoción y prevención se vio incentivado a fin de potenciar el seguimiento de tratamientos por parte de los padres de chicos que presentan la patología. "El sobrepeso y la obesidad es multifactorial y multicausal, es muy importante trabajar en cada uno de los ambientes en los que se mueven los chicos para mejorar lo que tiene que ver con su cultura y hábitos alimentarios y evitar que llegue a adulto con enfermedades crónicas no transmisibles", insistió.

Además, aseguró que "se están evaluando diferentes estrategias para adolescentes ya que son los que no llegan mucho a la consulta, después de poder implementar meriendas saludables, seguramente veamos estrategias de nutrición para trabajar específicamente en escuelas secundarias", ya que es la franja etaria que preocupa ya que no llegan a los centros de salud.