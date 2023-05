Jesús, el sanjuanino que necesita una silla postural de paseo para tener una mejor calidad de vida

sábado, 20 de mayo de 2023 19:05

Jesús Montaño (11) tiene parálisis cerebral motriz y retraso madurativo. Desde muy pequeño el sanjuanino viene dando lucha a diferentes batallas junto a su pilar fundamental, su madre, Rosa Montaño. Tras vencer varios obstáculos, el joven se encuentra muy bien de salud y depende de una silla de rueda que actualmente le quedó chica y por este motivo la mujer apeló a la solidaridad de todos los sanjuaninos para que le ayuden a conseguir una silla.

“Le quedó chica la silla de rueda y la que él necesita es una silla postural de paseo. Debe ser esta silla, ya que no puedo viajar en los colectivos con Jesús porque es muy grande, es imposible. Cuando necesito ir a las rehabilitaciones en los remis se me complica porque las sillas no se desarman y es muy cómodo, nadie nos quiere llevar por el tema de que las sillas tienen que ir armadas”, destacó la mamá de Jesús, Rosa Montaño, a Diario La Provincia SJ.

Además, agregó que nunca pensó que su pedido se iba a viralizar e iba a tomar tal dimensión. Rosa destacó que ella utilizó las redes sociales para apelar a la solidaridad y fueron muchas las personas que apoyaron el pedido, pero aún no encuentra la silla para Jesús. La mujer aseguró que lamenta tener que ver a su hijo incómodo en la silla de ruedas.

“Nunca coloqué una cuenta bancaria porque no estoy pidiendo plata lo que quiero es una silla que me presten o alquilen para que Jesús este más cómodo”, subrayó la mujer.

Jesús va a la escuela y comenzó con una actividad deportiva en el Estadio Aldo Cantoni. Sin embargo, el deporte tuvo que dejarlo momentáneamente de lado hasta que pueda conseguir su silla, ya que debe estar cómodo.

“Es urgente el pedido, ya que en la silla con la que cuenta actualmente le hace doler”, detalló angustiada. Rosa comentó que hizo un recorrido por ortopedias para saber el presupuesto de una silla, pero los montos rondan los 3 millones de pesos, una cifra que no puede cubrir.

Rosa y Jesús son oriundos de Iglesia, pero decidieron venirse a vivir a Rawson para estar al alcance de los profesionales que llevan adelante el tratamiento del joven.

Para los que deseen colaborar contactarse al: 264-5813935 (Rosa Montaño)