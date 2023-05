Advierten que aumentó la problemática de trastornos alimentarios en niños en San Juan

martes, 2 de mayo de 2023 16:06

En este 2023, registraron un aumento en las consultas referidas a trastornos alimenticios. Así lo confirmó la referente en el tema, Bernarda Páez, quien además remarcó que también notaron una mayor concientización de parte de los padres de los pacientes. La profesional detalló que disminuyó la cantidad de internados en lo que del 2023.

“En este último tiempo se registraron más casos de varones y de niños que van entre los 12 años en adelante. Eso no nos pasaba antes”, sostuvo Bernarda Páez, a Diario La Provincia SJ. También, destacó que notaron mayor concientización de los padres, que no esperan a último momento para consultar.

En cuanto a los casos de internación destacó que fueron pocos en comparación al 2022. “Nos estamos manejando con nuestro espacio físico. Es la única parte pública que tenemos para trastornos alimentarios”, explicó. La referente en el tema resaltó que reciben muchos pacientes de la parte privada.

La profesional comentó que las problemáticas alimentarias no se concentran únicamente en niñas, ya que registraron casos en varones y también en personas adultas. Y resaltó que uno de los disparadores de estas patologías es previo a la fiesta de los 15 años.

Desde el área de Salud trabajan con todos los rangos etarios y las consultas comienzan, en primer lugar, por consultorios externos. “Si el paciente cumple con todos los criterios para internación se realiza en el hospital de día”, explicó. La profesional resaltó que trabajan con los pediatras, que están más empapados en el tema y se abre un espacio de contención tanto para los niños como para los padres. “Tras una descompensación la derivación es inmediata. Es una ventaja poder trabajar con todo un equipo”, destacó.

Sobre los trastornos alimentarios que predominan en los pacientes sanjuaninos, Páez detalló que van a la par la anorexia y la bulimia. Sin embargo, resaltó que en este último tiempo la bulimia fue más importante. “Hay mucho niños y adolescentes que sufrieron mucho este tiempo, el tema tan importante que es el bullying. La forma que ellos tienen es descargarlo es haciendo daño en su cuerpo y está muy relacionado con la bulimia”, subrayó. Y destacó que los pacientes que tienen anorexia muestran un comportamiento distinto.

Respecto a la temporada donde se nota mayor visibilidad de estas problemáticas alimentarias destacó que comprende principalmente en la primavera. Es a partir de septiembre donde comienzan a registrar un aumento en los casos. “Son fechas claves donde crecen las consultas”, destacó.

La profesional comentó que trabajan con las escuelas para advertir posibles casos y cuando los pacientes están en tratamiento. “Ayudan a que la paciente tenga su colación. La contención en las escuelas es fundamental”, destacó. Y detalló que trabajan con establecimientos de los distintos puntos de la provincia.

Lograron una conexión importante con el Colegio Central Universitario. Con el objetivo de concientizar, brindaron charlas sobre el tema del bullying, que está relacionado con el tema.

“Es importante que los profesionales estén interiorizados con la enfermedad “, concluyó la referente en el tema.

Medidas a tener en cuenta ante posibles casos

El tema del peso es un disparador importante para advertir las problemáticas alimentarias, pero no es el único factor importante. La referente en el tema comentó que se debe estar atento al comportamiento de los niños y adolescentes. Los padres deben consultarle sobre cómo les fue en la escuela, qué pasa con el tema de la comida, porqué están aislados.

Bernarda Páez afirmó que en muchas oportunidades no comparten tanto tiempo con sus amistades, se encierran en su dormitorio, están más irritables. “El cambio es bastante abrupto y los padres no se dan cuenta. Está bueno poder ver esos comportamientos”, destacó. Además, destacó que la enfermedad es 100% psicológica y los padres deben comprenderlo.

También, es importante que estén atentos al período de menstruación. “Cuando las pacientes dejan de comer el cambio hormonal es tan grande. Son un montón de cambios”, destacó. Y agregó que “es un llamado de atención en todo sentido”, resaltó la profesional. Y afirmó que es fundamental que los padres estén presentes.

Cómo trabaja el equipo de Salud en el Hospital Guillermo Rawson

En el Hospital Guillermo Rawson existe un equipo interdisciplinario que trabaja sobre los pacientes que padecen trastornos alimenticios en San Juan. Están el Servicio de Psiquiatría, que queda en el primer piso del hospital. Ahí se encuentra hospital de día y trabajan diversos profesionales entre los que se encuentran: psiquiatras, psicólogos, nutricionistas, enfermeras, acompañantes terapéuticos, profesora de educación física, asistente social, entre otros. El Hospital de Día los chicos ingresan desde las 9 hasta las 14 horas.

Bernarda Páez afirmó que los pacientes pueden acercarse para consultar en el horario de 7 a 14, por el Servicio de Psiquiatría. “Trabajamos con los turnos. Lo más difícil es la parte de internación, pero hay un paso previo que es la parte de consultorio”, destacó.

Y agregó que el paciente puede llegar solo o acompañado. Sin embargo, resaltó que, si es menor de edad, en una primera entrevista, debe llegar acompañado de un mayor, en lo posible los padres.

Trabajo en el 2022

Cada paciente lleva su tratamiento de manera distinta y lograron que muchos lograron su alta. Además, afirmó que muchos abandonaron el tratamiento, algo bastante negativo ya que se agotan todos los recursos para ayudar al paciente.

“Nos vamos poniendo más estrictos. El paciente no viene por tantos días esto ya no continua”, comentó la profesional. Y agregó que muchas veces los padres buscan cambios inmediatos, pero no toman dimensión de que es un proceso.

“Tuvimos paciente de alta y también otros que abandonaron el tratamiento”, resaltó. La referente en el tema destacó que es ahí cuando comienza a trabajar fuertemente en los factores que llevaron al paciente a abandonar. “Es una red de contención muy grande. Es una enfermedad que merece respeto y tratamiento”, comentó.

En cuanto a los casos de internación profesional comentó que aumentaron en todo lo que comprendió el mes de septiembre en adelante.