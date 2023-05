Georeferenciación, el sistema que aplica San Juan para detectar la situación de los electrodependientes

miércoles, 17 de mayo de 2023 00:00

Cuando la energía eléctrica marca la diferencia entre la vida y la muerte, no hay un minuto que perder. Por eso, la provincia está preparada para imprevistos relacionados a la falta de suministro eléctrico, vital para los 80 sanjuaninos que son electrodependientes. En este 17 de mayo que se celebra el Día del Electrodependiente, conocé cómo es el sistema de ayuda para las familias que lo necesiten.

En primer lugar, hay que resaltar que localmente se reconoce a los electrodependientes como aquellos a los que no pueden recurrir a un plan B si se corta la energía, más allá de tener una batería de repuesto. Es decir, que solamente implica a aquellos cuyos aparatos no se pueden reemplazar por otros que no necesiten el servicio eléctrico para funcionar. Esto deja afuera, por ejemplo, a los que están conectados a un generador de oxígeno, ya que en caso de emergencia puede recurrir a uno envasado.

En segundo término, es imperioso resaltar que los pacientes registrados obtienen un equipamiento extra que les brinda cinco horas de autonomía en caso de emergencia, que, sumado a lo que ya traen las máquinas, pueden estar casi dos días sin luz.

Cómo trabaja San Juan con los electrodependientes

Sin embargo, este suministro puede no ser suficiente en caso de una catástrofe o un desperfecto grande en el tendido eléctrico. Es por eso que San Juan está preparada para actuar rápidamente, gracias a una plataforma con GPS en la que marca a todas las familias que necesitan ayuda.

“Hemos trabajado con unidad acá en la provincia para establecer un dispositivo que permite la georeferenciación de cada electrodependiente con el domicilio, con la parcela en donde está. Esto se ha compartido con los sistemas de emergencia que pueden llegar a necesitar asistirlos”, adelantó a Diario La Provincia SJ, Jorge Quiroga, director de Regulación y Control de Gestión del Ministerio de Salud.

La idea es que aquellos preparados para asistir a la población en casos de emergencias, cuenten con los datos del registro provincial para dirigirse rápidamente a los domicilios más urgentes. “A ese instrumento lo estamos vinculando desde el Comité de Operaciones de Emergencias para que lo tengan el 107 y los otros grupos que intervienen ante una emergencia eléctrica”, agregó.

Lógicamente, no todos los casos tienen la misma urgencia y esto también lo van a saber los rescatistas. “Esto servirá para que sepan dónde identificar a cada electrodependiente que tengan categorizado. Por ejemplo, el que tiene equipo ventilatorio, con ventilación invasiva y el que tiene un respirador de categoría uno que hay que buscar primero y así sucesivamente. Hay otros electrodependientes que no son respiratorios, como aquellos que tienen una bomba de infusión para pasar medicación o alimentación”, detalló el director.

El coronavirus como impulsor de medidas

Este proceso no fue de un día para el otro, ya que se viene gestando desde antes de la llegada del coronavirus, aunque esta crisis aceleró todo. “Este sistema tuvo una dinámica de aprendizaje y de desarrollo donde somos varios los actores que participamos. Nosotros nos encargamos de hacer los trámites, pero dentro del Ministerio trabajan también bioingenieros, trabajadores sociales, gente de saneamiento del medio, etc.”, explicó Quiroga.

Hasta el momento, afortunadamente, no han tenido que realizar ningún operativo, aunque sí hubo un episodio que encendió las alarmas. Se trató del primero de marzo, día en el que debido a un incendio, el 40% de los argentinos se quedó sin energía eléctrica.

“En el corte se pusieron en alerta algunas situaciones y por medidas preventivas se plantearon algunas movilizaciones de las cuales ya no participé. Para eso está el Comité Operativo de Emergencia en donde se vinculan otros escenarios. Nosotros generamos un reporte mensual al EPRE y también al 107 para que conozcan a las personas y su estatus”, sentenció el director.