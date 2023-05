GLP: el costo de los equipos supera los 190 mil pesos y sigue siendo una de las opciones más consultadas

martes, 16 de mayo de 2023 21:35

Los equipos de GLP (Gas Licuado Petróleo automotor) siguen despertando interés en los sanjuaninos que buscan una mejor opción para sus vehículos. Sin embargo, en este 2023, la inestabilidad económica y los altos costos no se concretará el panorama que esperaban, ya que registraron una baja en las ventas, pero si hay gran interés por parte de los conductores, que buscan economizar gastos para sus vehículos.

Tras este panorama, Diario La Provincia realizó un relevamiento y consultó a diversos referentes para conocer el panorama y los costos de los equipos en este año.

“Registramos mucha demanda, pero estuvimos mucho tiempo en el que no ingresó mercadería, ya que la mayor parte de los equipos de GLP son importados. Tras los problemas en las importaciones no estuvieron ingresando”, sostuvo Diego Luccato de GNC Rivadavia. Desde julio del 2022 notaron una baja en el ingreso de mercadería.

El referente en el tema aseguró que la gente consulta mucho sobre estos equipos y los costos, pero tras las problemáticas en el ingreso de mercadería se dificulta que se concreten las ventas. “Al tener disponibilidad de equipos, son pocas las instalaciones”, destacó. Y afirmó que cuando hay disponibilidad de inmediato comienzan con las instalaciones”, contó.

Luccato afirmó que colocan alrededor de 4 equipos por mes de GLP. En cuanto a los costos del equipo detalló que varía entre los 240 mil a 270 mil pesos, dependiendo la capacidad.

Respecto a los medios de pago más demandados para adquirir los equipos, el referente de GNC Rivadavia comentó que la operación es combinada. Muchos optan por entregar una parte del dinero en efectivo y el resto lo concretan con tarjeta de crédito. Otros prefieren hacerlo mediante Mercado Pago.

Sobre los beneficios de estos equipos destacó que estos equipos de GLP cuentan con una mayor autonomía, ya que los tanques son de mayor capacidad. Hay tanques que pueden cargar 80 litros, que tiene un promedio de 800 kilómetros de autonomía. “Este es uno de los motivos por los que la gente si inclina a elegirlo”, resaltó.

“Últimamente los equipos de GLP es una de las opciones más consultadas, si tuviéramos mayor disponibilidad de mercadería habría muchas más ventas con seguridad”, resaltó. Y comentó que hay mucha gente que llega consultando por GLP, pero cuando se asesoran, muchos prefieren GNC, ya que una de las desventajas es principalmente que exista una sola estación para cargar.

Por último, Luccato resaltó que los tubos de GLP cuentan con una fecha de vencimiento que una vez que vence el equipo se debe cambiar directamente. Alrededor de 15 años es el lapso de tiempo y una vez que vence no se puede utilizar más.

Por su parte, Guillermo Vila de Willy GNC, destacó que el equipo de GLP contó con una buena aceptación en el mercado. “En el momento nosotros estamos vendiendo más equipos de GLP que de GNC”, comentó.

Además, detalló que las ventas de ambos equipos cayeron por la realidad económica que atraviesa el país. Y afirmó que como combustible el GLP supera ampliamente a lo que es el GNC en cuanto a lo que es autonomía y reacción del vehículo. “Con GLP el rodado trabaja un 3% más que a nafta Súper. Es mucho más seguro ya que trabaja 10 kilos de presión mientras que el GNC trabaja a 200. El tanque es mucho más liviano. Tiene muchas más ventajas en comparación con el GNC”, detalló.

En cuanto a costos, el referente de Willy GNC comentó que el GLP tiene un costo más elevado que el GNC, en combustible que eso va fluctuando dependiendo los aumentos. Actualmente, hay una pequeña diferencia, el GNC ronda los 114 pesos y el GLP está sobre los 120 pesos. “No hay gran diferencia entre el litro de GLP y el metro cúbico de GNC”, explicó.

Respecto a los costos comentó que los equipos de GLP son más económicos. Un auto corsa con un equipo de GNC de quinta generación el auto cuenta con una autonomía de 240 kilómetros y el costo del equipo ronda los 220 mil pesos.

En cuanto a GLP, un tanque de 85 litros cuenta con una autonomía de 600 kilómetros. “Estamos triplicando la autonomía del GNC”. El equipo tiene un costo de 190 mil pesos. “Es mucho más barato el costo del equipo”, comentó. “El equipo de GLP al no tener presión, el tanque no necesita ser pesado como el de GNC. La diferencia no es en calidad sino en costo, es mucho más liviano el tanque de GLP”, destacó.

Respecto a los mantenimientos de un equipo de GLP, sostuvo que cuenta con requerimientos similares a los del GNC. Todos los años tiene una oblea y cada cinco una reprueba. Vale destacar que el GNC es controlado por ENARGAS y el GLP Secretaría de Energía.

Sobre la demanda, detalló que en este 2023, a pesar de la problemática económica registraron numerosas consultas. “Es toda una satisfacción conseguir y colocar el GLP en San Juan”, comentó. Y detalló que esto surgió de una negociación que nació en el 2017 con una empresa del Chaco, ya que hace muchos se trabaja el GLP en esa provincia.

Si bien, las ventas cayeron un 40% aproximadamente y el mejor mes que se trabajó fue en marzo. “En el mercado teníamos otras expectativas dado que la nafta aumenta, pero la realidad es que muchos llegan con las tarjetas de créditos y no cuentan con el cupo necesario”, subrayó. El interés sigue aumentando, pero las ventas no se concretaron como lo esperaban.