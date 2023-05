Sofía Nievas, la médica sanjuanina que se convirtió en Youtuber

lunes, 15 de mayo de 2023 11:53

Sofía Nievas es una médica sanjuanina que vive por y para sus pacientes. Desde muy joven supo que este era el camino que quería seguir y ahora trata de compartir sus conocimientos con quien esté dispuesta a escucharla. Por eso, abrió un canal de Youtube con el que aborda de manera dinámica todo tipo de problemáticas, mitos y tips para cuidar la salud.

“A mí siempre me gustó el tema de la drogadicción. Cuando era adolescente, chicos que yo había conocido empezaron a fumar marihuana y algunos después terminaron en otras drogas. Por eso, siempre soñé tener un centro para tratar la drogadicción y fue mi motivación inicial para ser médica”, contó Sofía en diálogo con Diario La Provincia SJ. Si bien la medicina no es una carrera fácil, siempre ha tenido el apoyo y el impulso de su familia ya que sus abuelos maternos eran médicos.

El poder de la educación

En un principio quería dedicarse a la psiquiatría pero cuando estaba haciendo las rotaciones, se dio cuenta de que ese no era el camino y desde entonces su atención se centró en la fisiología del aparato cardiovascular. Así fue como terminó por especializarse en Cardiología y en prevención cardiovascular.

Mientras se formaba, vivió en distintas provincias y países. Su título de base lo adquirió en la Universidad Nacional de Córdoba, a la especialidad la hizo a través de un convenio entre la Universidad de Buenos Aires y la Sociedad Argentina de Cardiología y luego rotó en San Pablo, en el Hospital de Clínicas Incor, en ecografías y resonancias magnéticas cardíacas. Ahora reside en San Juan, pero se ha propuesto realizar un estudio de postgrado una vez al año.

“Siempre me gustó estudiar, la educación me apasiona. Después hice cursos de posgrado que tienen más relación con la prevención del tabaquismo, entre ellos, uno en España. También me formé sobre la rehabilitación cardiovascular y cómo hacer para que un paciente no se infarte de nuevo. Es decir, en prevención de enfermedades vasculares pero después de un evento. Por ello, se trata básicamente de educar al paciente, o mejor dicho, reeducarlo, porque tiene costumbres, tiene hábitos y hay que deshacerlos y empezar con unos nuevos”, agregó.

Del consultorio a las redes

En determinado momento decidió que el consultorio le quedaba chico y que tenía que comenzar a expandirse para llegar a un público mucho más amplio. Así surgió su canal de Youtube. “Todavía no asimilo cuando me dicen ´youtuber´, pero sí, es una realidad. Soy docente universitario y la realidad es que podés enseñar, pero hay muchas cosas que van más allá de las capacitaciones formales, o sea, de la educación formal. Quería transmitir a un público más grande lo mismo que día a día les digo a mis pacientes, cómo vivir mejor al corregir hábitos”.

El precursor de todo esto tiene apenas tres años. “La idea inicial surgió con mi hijo cuando estábamos viendo dibujitos y buscaba algunos que fuesen educativos. Hay muchos, pero específicamente para el cuidado de la salud hay menos. Entonces empecé a hacerle videos para enseñarle las partes del cuerpo, cómo lavarse las manos, el beneficio de lavarse las manos y así sucesivamente. Así surgió la idea también de empezar a hacerlos para adolescentes y adultos, para personas a las que no puedo llegar porque viven lejos”, recordó.

En el canal se puede encontrar una variedad de temas, desde una clase se step o de zumba para poner el cuerpo en movimiento hasta qué hacer si tenés dolor en el pecho. Incluso, varios hacen hincapié en el RCP y hace poco subieron un taller que dieron en una escuela desde la Fundación CenCor de la que ella es parte. Gracias a esto no sólo el público aprendió a hacer estas maniobras sino que promocionó esta actividad para que otros se sumen.

Más allá del público en general, también pensó en sus propios pacientes. “Tengo pacientes de Valle Fértil, a los que veo una vez al año para su control, pero me siguen en las redes sociales y de esa forma están aprendiendo. No cobro un peso con Youtube, e incluso invierto en un equipo que se encarga de la edición, pero cuando estoy en mi consultorio llego a una persona a la vez, con Youtube puedo alcanzar a miles y eso es muy importante y me genera mucho placer”, sentenció.