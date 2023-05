Sanjuanino busca a su hermano y a su madre que lo dio en adopción

lunes, 15 de mayo de 2023 00:37

Bruno Guevara es un joven sanjuanino en busca de su historia. Vivió casi toda su vida en Buenos Aires junto a unos padres que lo amaron profundamente. Sin embargo, cuando tenía alrededor de veinte años, se enteró de una verdad que derribó su mundo: fue adoptado a los pocos días de nacer.

Si bien en un primer momento no quiso saber nada, tras años de "cajonear" el tema, decidió que era momento de saber de dónde venía. El problema es que en realidad, "adopción" en sí no hubo, ya que todo se hizo a través de un acuerdo de palabra, por lo que no cuenta con datos exhaustivos.

"Lo último de lo que me enteré es que mi madre biológica me anotó en el Hospital Rawson en donde me tuvo. Ella, supuestamente, anotó su nombre y apellido, pero no sé más que eso. Se llamaría Felisa Marino y yo nací el 01/01/1985", contó Bruno en diálogo con Diario La Provincia SJ.

Según sus cálculos, ahora la mujer debería de tener unos 65 años y desconoce cuál es su paradero. "Me dieron cuando tenía días. No hay papel de por medio, ni adopción ni nada. Mis padres adoptivos me trajeron a Buenos Aires. Toda la vida viví acá hasta los veintitantos que supe la verdad. Fue un golpe muy duro".

El dolor de no saber

El sentirse abandonado le dio mucha tristeza, pero ahora está cargado de esperanzas. "Primero no quería saber nada, pero con el correr de los años eso cambió. Sin embargo, no sabía cómo hacer para tener más información y poder cerrar mi historia".

Más allá de conocer a su madre para sanar viejas heridas, también le gustaría estar con su hermano mayor. "Tengo un hermano mayor que me llevaría unos cinco años y a esto lo sé porque me lo contó mi mamá adoptiva", confesó.

Por eso, inició una búsqueda a través de las redes sociales y así consiguió saber que hay dos mujeres en el país con el mismo nombre que su progenitora. "Solo sé su nombre y apellido y hay dos personas que coinciden, aunque viven acá en Buenos Aires, así que eso me genera más dudas".

Finalmente, aseveró que no tiene detrás ninguna otra intención más que el amor. "Son muy poquitos los datos que tengo, por eso inicié una búsqueda por Facebook. No quiero nada, solo saber de dónde vengo y si están vivos. No me gustaría que sigan pasando los años", sentenció.

Quien tenga información, se puede contactar con Bruno al 1131239975.