Entre el orgullo y el servicio: las reacciones de los sanjuaninos que tuvieron sensores de sismos en sus casas

lunes, 15 de mayo de 2023 19:10

Por un mes, un centenar de familias sanjuaninas tuvo en su casa una mini estación sismológica que midió cómo se comporta el suelo durante los sismos. Se trata de unaa iniciativa del Gabinete de Sismotectónica, dependiente del Departamento de Geofísica y Astronomía de la Universidad Nacional de San Juan, que es parte del internacional proyecto TANGO. Registraron datos de microzonificación sísmica que permitirán, entre otros, mejorar las normas de construcciones sismorresistentes.

Los sensores terminaron de retirarse la semana pasada, con lo que se completó la segunda etapa del proyecto (extracción y retiro) y la respuesta fue más que interesante.

En tres grupos, los investigadores visitaron a las familias para retirar los sensores.

Participaron no sólo familias de estudiantes universitarios sino otras que no tenían que ver con la UNSJ pero querían ser parte del estudio. Ese no fue el único cambio sino que, como sobraron algunos equipos, se amplió el área de colocación. Fueron algunos a La Rinconada, en Pocito, una de las zonas más afectadas por el terremoto del 18 de enero de 2021. "Uno se instaló en la radio comunitaria "La Lechuza" y ellos estuvieron muy comprometidos con todo lo que significó el terremoto", dijo Gustavo Ortiz, subdirector de Departamento de Geofísica, Astronomía y Física, a Diario La Provincia SJ.

Originalmente se había diagramado llegar a Chimbas Norte, Santa Lucía, Rivadavia, Capital y Rawson que congregan la mayor cantidad de población y actividad.

"La respuesta de quienes participaron fue muy buena y fue muy grato volver a encontrarnos. Habíamos tenido contacto con ellos antes de ir a sus casas y nos contaban que le comentaban a sus familias y sus vecinos sobre el proyecto. Les detallaban lo que les habíamos contado de los sensores y todos los equipos fueron muy bien cuidados", expresó.

Detalló que a cada sensor se le colocaba un elemento que los permitiera identificar dónde estaban, cuando fueran a extraerlos y estaban muy atentos a no mover nada. "Era una baldosa, un tacho o una maceta y nos contaban que, en los lugares donde había césped, cortaban alrededor para no alterar nada", agregó a modo de anécdota.

Algo muy positivo es que se localizó a todos los sensores y todos fueron devueltos. "Estaban muy entusiasmados por la experiencia. Cuando sacábamos el sensor, le entregábamos un reconocimiento a las familias que participaron. Era un certificado firmado por mí como vicedirector del Departamento de Geofísica y Astronomía y por el decano de la Facultad de Ciencias Exactas, Físicas y Naturales, Rodolfo Bloch. Hicimos un agradecimiento expreso por ser parte del proyecto. Muchos de ellos nos mandaron mensajes, después de ello, y no pedían si después podíamos mandarles un informe, cuando hayamos trabajado en los datos", detalló.

Además, todos fueron invitados a conocer el Observatorio Sismológico "Patricia Alvarado" en la Facultad de Ciencias Exactas, Físicas y Naturales, para que conozcan cómo se trabaja. "Tenemos un observatorio de puertas abiertas para mostrar la ciencia que trabajamos por y para la comunidad. Con este estudio, no sólo queríamos conseguir datos sino también hacer llegar a la comunidad el trabajo que realizamos. También se concientizó en sismos: qué debían hacer y el riesgo sísmico en San Juan y alrededores, cómo y por qué se registran los terremotos, entre otros. Se daba una miniexperiencia de trabajo de campo. Fue conmovedor cómo la gente se interesa mucho por saber qué hacen nuestros científicos y científicas de la universidad. Recibimos muchas palabras de agradecimiento", afirmó.

Llamó la atención que los equipos aún tenían batería, lo que les dio la pauta que podrían haber estado un poco más de tiempo trabajando. "Al parecer podría abarcar 35 días", destacó. Agradecidos: cada familia recibió un certificado por colaborar con la investigación.

Lo que se viene

Lo que comenzará es el procesamiento de los datos que registró cada uno de los sensores. "La realizarán becarios doctorales, personal de apoyo e incluso estudiantes de la carrera de licenciatura de Geofísica. Van a analizar los datos una vez que se terminen de descargar. Hablamos de un volumen de información muy grande", agregó.

Los dispositivos han sido conectados a un servidor que descarga los datos. Pasarán a una memoria especial y serán compartidos, después con instituciones. "Son datos crudos, que quienes no son geofísicos no podrán interpretarlos ni trabajarlos. Pero estamos trabajando con instituciones como la Casa Natal de Sarmiento; realizando una labor especial con la carrera de Arquitectura", dijo.

En una semana más llegarán a San Juan, investigadores de Estados Unidos, de la Universidad de Arizona, para capacitar al equipo en el procesamiento de los datos. "Traen software y programas computacionales que nosotros no tenemos y vamos a necesitar. Tendremos un taller especial y en base a lo que estimamos, en los próximos 6 meses podremos tener los primeros resultados del procesamiento. En ese tiempo, elaboraremos un informe para compartir con quienes pusieron su casa para las mediciones del sensor. Será algo sencillo y muy claro", manifestó.

Sobre los sensores, una vez descargados los datos, se preparan para ser devueltos. "Estamos haciendo los papeles aduaneros para regresar a Estados Unidos, entre fines de mayo y principios de junio. La idea es seguir trabajando con los investigadores extranjeros en el marco del Proyecto Tango y mantener la colaboración con un consorcio de universidades. Vamos a estar en contacto permanente", agregó.