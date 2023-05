Tienen 15 y 18 e integraron una mesa por primera vez

domingo, 14 de mayo de 2023 14:06

Este domingo, miles de sanjuaninos se movilizaron no solo para votar sino también para formar parte de aquellos que trabajan para que se pueda llevar a cabo una jornada electoral histórica.

Entre estos últimos se encuentran Valentina Martinelli y Nahuel Venegas, quienes por primera vez se sentaron del otro lado de la mesa en la Escuela Provincia de Tucumán, en Rivadavia. Ella tiene 18 años y estudia Ingeniería Química, mientras que él todavía asiste al colegio secundario y tiene 15 años.

"Es mi primera vez intengrando una mesa. Me dio curiosidad el saber cómo funciona y me anoté. Mi familia no es militante y están alejados de la política así que se sorprendieron. Solamente me preguntaron cómo era la cosa y les conté", contó la futura ingeniera.

Por su parte, Nahuel se inscribió con otro fin. "Entré por un familiar y me anoté por la plata y la mercadería para ayudar a mi familia. Tengo dos hermanas, así que en mi casa se pusieron felices. A mis amigos y compañeros de la escuela no les conté", confesó el chico que sueña con irse a Buenos Aires a estudiar allí una carrera universitaria.