Mates, app y expectativa por el escrutinio en una jornada electoral atípica

domingo, 14 de mayo de 2023 14:27

Este domingo, los sanjuaninos acudieron a las urnas para elegir autoridades municipales, concejales y diputados provinciales y proporcionales en una jornada atípica. Es que por un fallo de la Corte Suprema no se pudo votar gobernador y vice; algo inédito en los 40 años de democracia para nuestra provincia.

No fue la única novedad ya que estrenaba el sistema electoral SIPAD, comparado con la antigua ley de lemas, que sumó multiplicidad de agrupaciones, subagrupaciones y candidatos. Sobre las 8 de la mañana, hubo demoras en la conformación de las mesas y en la disposición de los votos en el cuarto oscuro ya que faltaron boletas; algo que fue reclamado al Correo Argentino (que repartió las urnas) y al Tribunal Electoral Provincial.

Sobre las 9 de la mañana, las escuelas estaban comenzando con su jornada y a esa hora se habían formado largas filas por parte de quienes pretendían cumplir temprano con su deber cívico.

En ello, hubo particularidades: al haber hasta 3 fiscales por subagrupación, en algunas escuelas faltaron bancos para ubicar las urnas que se acomodaron en sillas.

En tanto, también se utilizó por primera vez una app desarrollada por el Tribunal Electoral Provincial para agilizar la búsqueda de electores en el padrón. No obstante, al no contar con conexión abierta a Internet, las autoridades de mesa no hicieron un uso masivo y optaron por usar el padrón de papel.

En el cuarto oscuro, además, hubo demoras de los electores que tardaron en emitir sufragio. Eso hizo que la constante fueran las largas filas al mediodía, en un domingo en el que el calor puso otro factor atípico.

En su larga labor, las autoridades de mesa recurrieron al mate como compañero. Su presencia no pasó desapercibida ya que, tras la pandemia, muchos se animaron a compartirlo.

El escrutinio

Acerca del recuento de votos, el gran interrogante es cuánto demorará. Debido al avance lento de las votaciones se estima que, a las 18, haya todavía mucha gente esperando por votar.

Con la demora del cierre de las mesas, el recuento también se retrasaría y queda descontado que estará muy supervisado por los fiscales de las subagrupaciones.

Consultados por la prensa, varios candidatos coincidieron en que aguardan los primeros números oficiales del recuento provisorio sobre las 23 hs.