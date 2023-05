Casita Amarilla, la escuela de Angaco que es símbolo de la inclusión

domingo, 14 de mayo de 2023 00:00

Los colegios, además de ser un espacio de educación, también son un ámbito de contención, sobre todo si se trata de aquellos que pertenecen a la rama de Educación Especial. Este es el caso de Casita Amarilla, una escuela ubicada en Angaco, que diariamente recibe a más de cincuenta niños con distintas discapacidades.

Si bien la idea de su fundación nació varios años antes, fue en plena pandemia, a fines del 2020 que obtuvieron la certificación oficial del Ministerio de Educación y pasaron a ser Colegio de Educación Especial Casita Amarilla, dependientes del área de Educación Privada.

"Como colegio tenemos un rol formador muy particular. Algunos de los chicos están incluidos dentro de la educación común en donde nosotros los acompañamos y otros transitan su trayecto formativo netamente en nuestra institución. Ellos transitan lo que sería la primaria y la secundaria. No desde el formato ni de las estrategias pedagógicas, pero sí en el sentido cronológico ya que asisten entre los seis y los dieciocho años", explicó a Diario La Provincia SJ, Renzo Sessa, director de Casita Amarilla.

Su nombre particular no está relacionado con ningún club de fútbol, sino con que está ubicada en una zona rural y era la única estructura de ese color. "Estamos anexados a un centro de día, pero que recibe a personas desde los 20 años en adelante. Fue la necesidad lo que llevó a la creación de nuestro espacio. Los papás se acercaron para pedirlo".

Uno de los pilares de la institución es brindarles a los alumnos experiencias cercanas a la tecnología. "Intentamos potenciarlos partiendo de las posibilidades de los chicos. Queremos que la formación que tengan sean enriquecedoras para su vida diaria, por eso tenemos funcionando varios proyectos con vistas en acceso a una salida laboral", agregó el directivo.

Cómo se trabaja en una Escuela de Educación Especial

Más allá de la parte "educativa" de un colegio y que suele ser lo más relevante en las escuelas comunes, en este tipo de instituciones cobra mucha importancia el aspecto terapéutico.

"En nuestro equipo no solo hay docentes sino también médicos, psicopedagogos, psicólogos, nutricionistas, asistentes sociales. Todos atendiendo a las necesidades de nuestros alumnos y de sus familiares porque nos centramos en el acompañamiento. Como colegio atendemos a todo chico con discapacidad que quiera ingresar, sino que nos basamos en si los podemos favorecer o no. Sin embargo, la mayoría de los alumnos son personas con discapacidades intelectuales y con patologías motrices asociadas a la parte intelectual".

Es por ello que el ingreso a Casita Amarilla no se hace a través de una simple inscripción. "Hacemos todo un proceso de evaluación diagnóstica para ver en qué situación está el chico, para ver sus potencialidades y si la institución está adaptada para responder a las mismas. Las admiciones se van haciendo durante todo el año pero siempre demoran un tiempo", señaló Sessa quien también aseguró que actualmente cuentan con cupo.

En este tipo de escuelas no existen la primaria y la secundaria, por lo que trabajan a través de trayectos formativos. "Ellos hacen sus proyectos de formación dentro de la institución donde van adquiriendo habilidades básicas, sociales y de alfabetización. No analizamos desde la cronología. No hay aprendizajes esperados en un año, sino procesos de crecimiento. Por otro lado, en los proyectos de inclusión, los chicos van a escuelas comunes y nosotros hacemos el apoyo. Allí sí hay primaria y secundaria".

Al trabajar con una modalidad diferente, también tienen otra forma de agrupar a los alumnos. "Vamos organizando a los chicos según los proyectos y las trayectorias, pero podemos, por ejemplo, tener un aula con chicos de entre seis y diez años. No son fijas, se van moviendo. Cuando vemos desarrollos que se van generando, esto moviliza a su vez los trayectos", sentenció el director.