Pasión de familia: son padre e hijo y coleccionan votos desde las elecciones de 1958

sábado, 13 de mayo de 2023 08:00

En 1958, cuando en San Juan fue electo gobernador Américo García y vice, Alberto Armando Correa Moyano, Pedro Collado, un joven que en ese entonces culminaba sus estudios secundarios, comenzó con una curiosa colección que tiempo después continuó su hijo, Guillermo, y que, a la actualidad, los llevó a tener un tesoro invaluable.

Se trata de cientos de votos que vislumbran 65 años de historia electoral en el país y la provincia, desde aquel entonces hasta hoy, a través de los cuales se visualizan innumerables características de candidatos y partidos políticos, algunos de ellos ya inexistentes y otros aún en función. Todo ello, creado a través de la aventura de padre e hijo de mantener una colección y un vínculo propio que sólo ellos saben alimentar.

“En 1958 empecé a tomar atención a los votos, era una curiosidad porque veíamos que había candidatos que en unos votos aparecían en unos partidos y en la elección siguiente aparecían en otros. Nosotros no interveníamos en política, en ese tiempo, cuando todavía estaba en la escuela secundaria, vivía en Trinidad y para la época de elecciones venía algún político de afuera y hacía un meeting en la plaza de Trinidad, me gustaba escuchar”, comenzó contando Pedro Collado ante la atenta mirada de su hijo, a Diario La Provincia SJ.

Apasionados por la historia y comprometidos con su participación en los comicios, desde sus primeras veces, la de Pedro en 1958 y Guillermo en 1983, nunca hubo una fecha de elección a la que faltaron y, más aún, por el mérito de tener y registrar todas las listas candidatos.

“En la época en la que era estudiante secundario, cerca de casa había una biblioteca pública. Ahí nos juntábamos los adolescentes del barrio que íbamos a la escuela, unos eran peronistas, otros socialistas, otros radicales y conversábamos muchísimo, hablábamos de todo y estábamos al tanto. Había libros de las sesiones del Senado de la Nación desde Sarmiento en adelante, leíamos eso y discutíamos, ese fue el primer contacto que tuve con política, siempre lo miramos desde afuera. Ese fue el inicio de la colección, yo la empecé y después Guillermo se entusiasmó”, recordó el hombre que ahora tiene 88 años.

“Mis primeras elecciones fueron en 1983 cuando se recuperó la democracia, después del último gobierno de facto. A mí siempre me llamó la atención esta colección de votos, una vez se la descubrí a mi papá en un ropero, tenía una carpeta. Cuando fueron las elecciones de 1973 que ganó Héctor Cámpora y Vicente Solano Lima, que al poco tiempo renunciaron, fueron las primeras elecciones de las que tengo memoria, pero no podía votar porque tenía 10 años”, relató por su parte, Guillermo, rememorando los inicios de la pasión que comparte con su padre.

Sobre aquellos momentos, recordó que estaba muy pendiente de cuáles eran los partidos, los candidatos, y cómo acompañaba a sus padres a votar a Pedro en la Escuela Obreros del Porvenir y a su madre en la Normal Sarmiento.

"Yo estaba muy interesado en saber por quién votaba cada uno, como no teníamos militancia política, cada uno elegía muy libremente y siempre se daba que uno votaba por un partido y otro por otro. En el 83 voté por primera vez y son las únicas que recuerdo que había que meter tres boletas de distintos colores, una para el Gobierno Nacional, otra para el Provincial y otra para el Municipal, era interesante, yo tenía mucha ilusión, como no tenía militancia siempre quería ver cuáles eran las diferentes propuestas de los candidatos”, aseguró sobre las particularidades de aquellos comicios.

Cada una de las elecciones, a lo largo de más de medio siglo, les ofreció la posibilidad de recopilar todo tipo de votos, desde los que sólo nombraran a los candidatos y los partidos con sus insignias, hasta los primeros que comenzaron a aparecer con fotos y, más tarde, fotos en color.

“Esto de juntar los votos, si te interesa el tema, cada vez que hay elecciones hay que salir a rastrearlos. Era un poco la aventura porque si te faltaba un voto, cuando estabas en el cuarto oscuro lo buscabas y te lo traías en el bolsillo, con el peligro que se te caiga y te agarren o te digan que estabas haciendo propaganda de algún partido y tuvieras multa, había que tener cuidado y con votos grandes había que tener más cuidado… ¡Cómo lo metías en el bolsillo!”", reveló entre risas Pedro, sobre algunas de las situaciones que pasó con tal de no interrumpir su colección.

En tanto que Guillermo optó otras tantas formas para ayudar a su padre. “Al principio iba partido por partido, comité por comité. Por ahí cuando nos damos cuenta que nos falta algún voto, al último que va a votar le decimos fíjate si está tal o cual. Es una de las cuestiones que compartimos, él pertenece al Club de Leones, de amistad y servicio, y yo pertenecía al Club Leo cuando fui adolescente, tenemos esa afinidad que compartimos y también la de la genealogía”, expresó.

Sobre el destino de la colección, ambos mantienen la idea de seguir guardando los votos y, según expresaron, si algún día llega el voto electrónico, terminarla allí. Posibilidad que los acongoja, pero reconforta con el valor que lograron atesorar.

"Creemos que tiene un valor histórico importante, hay muchos datos que están registrados acá que no aparecen en cualquier libro en los cuales mucha gente no ha reparado. Tal vez contribuya a tener una visión diferente de la historia, a visualizar diferentes actores, hay nombres de partidos que uno no sabe que existieron y cuáles eran sus posturas. Aporta una visión pluralista de la historia y quiénes encarnan esas historias que son muchos, no es uno solo”, dijo Guillermo al respecto.

Por último, hablaron de la importancia de participar en cada uno de los comicios, hecho que harán este domingo 14 de mayo en las particulares elecciones provincias que también marcarán un punto histórico. “Ir a votar es tener la posibilidad de elegir, de manifestarse y pienso que siempre es mejor tener esa posibilidad a no tenerla. La vez que nos dan la oportunidad de hacerlo tenemos que manifestarlo, a veces es la única posibilidad cierta, valedera, de manifestarse, la única arma de la que nos podemos valer para tratar de contribuir y hacer valer nuestra postura”, sostuvo Guillermo.

Y finalizó sobre lo logrado hasta el momento, junto a Pedro: "Mi intención es seguir con la colección hasta donde pueda, cuando fue la Ley de Lemas tomamos una decisión que fue coleccionar sólo de Capital, ahora haríamos lo mismo. Tengo la intención de clasificarlo y después, en lo posible, sacarle copia a todo porque si se llevan a un archivo o se exponen temo que alguno desaparezca porque de algunos sólo tenemos un ejemplar. Nos ha costado mucho mantener esta colección. Me gustaría dejar una colección de copias completa o en versión digital y alguna vez hacer una exposición, que se conozca”.