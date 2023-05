Amos de la Pifia, el Club de Rol que atrapa a los sanjuaninos con la aventura y la imaginación

viernes, 12 de mayo de 2023 10:52

Alcón, Arlequín, Mago y Paladín. Detrás de cada personaje hay un joven que despliega la aventura y la imaginación en un juego de rol. La indumentaria que portan invitan a volar a un mundo de aventuras que luego se pone a prueba en juegos que implican desde avanzar en terrenos desconocidos hasta combatir a grandes bestias. Amos de la Pifia es el club de rol sanjuanino que invita a viajar a un mundo de fantasía.

Los juegos de rol son juegos de actuación e imaginación donde cada participante protagoniza sus propias historias y aventuras. En San Juan está hace 12 años y cuenta con grupos de seguidores que van rotando y que se juntan para disfrutar de buenos momentos y hacer amigos.

"Somos los únicos en San Juan. Enseñamos a jugar el juego de rol que son juegos donde se protagoniza un personaje en un mundo fantástico o ficticio", explicó Matías García a Diario La Provincia SJ, destacando que se hacen rondas de participantes que terminan creando lazos de amistad muy buenos.

Amos de la Pifia nació en el 2011 de la mano de Matías "Alcón" porque advirtió que en otras partes del mundo habían juegos de roles pero no en San Juan. "Se me ocurrió porque acá habían grupitos de amigos pero no te dejaban ser parte de esos grupos. Entonces dije 'por qué no junto a todos y hacemos algo mejor'. Amos de la Pifia surgió por el mismo juego. Una pifia es como un error en el juego y nosotros en un momento tiramos el dado y a todos nos salió el uno", comentó.

El equipo está conformado por 6 personas que hacen toda la producción y organización pero forman parte del grupo más de 20 chicos participando en los juegos que se desarrollan todos los sábados en una casa de Capital. Cada juego tiene su cronología o pequeña aventura, con lo cual cada sesión de rol es consecutiva con la del sábado siguiente.

"Sos el protagonista de tu propia historia", destacó "Alcón" quien subrayó que además ellos brindan un taller para enseñar master ego y aprender el master de rol.

Quienes quieran contactarse con ellos podrán llamar al 264-4823901.