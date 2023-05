Sabor a casa: sanjuanino amasa semitas en Barcelona, es furor y reconectó a comprovincianos en Europa

lunes, 1 de mayo de 2023 17:31

¿Conocías los poderes de una semita con chicharrones de 150 gramos? Gastón Barrios Venchiarutti sí que los sabe en detalle. El sanjuanino que emigró junto a su esposa e hija en 2021, en plena pandemia con restricciones estrictas, es el creador de "Cositas Ricas Barcelona", un emprendimiento gastronómico que trabaja a pedido amasando el clásico local. El resultado no pudo ser mejor: conectó a comprovincianos en España y otros países europeos que se reencontraron, muchos de ellos después de décadas, con el "sabor a casa".

El señor de los sabores sanjuaninos: Gastón Barrios Venchiarutti amasa desde pan a semitas.

"Es un hobbie para mí pero esto de las semitas es hermoso. Remonta a los orígenes", resaltó en diálogo con Diario La Provincia SJ, refiriéndose a su emprendimiento que, por ahora, funciona como tienda online y a pedido. Si bien la estrella es la semita, amasa auténtico pan cuyano, empanadas y maicenitas.

"A mí me gusta mucho la gastronomía, estudié en la UCC y nunca me había podido dedicar de lleno en San Juan. Siempre quise tener mi negocio pero la realidad es que cocinaba para nosotros (su familia). Esto que hacemos en "Cositas Ricas" es con la visión de difundir la tradición sanjuanina y de nuclearnos los que vivimos acá. Cuando nosotros llegamos, no teníamos a nadie. Sabíamos que vivían ciertas personas de San Juan que eran amigos de familiares y conocidos. Llegamos en 2021, cuando todavía era agresiva la pandemia y acá había toque de queda. El empleo era poco, en ese momento. Estaba todo cerrado; todo muy parado y muy poca gente en la Rambla", recuerda.

Tras días de intensa búsqueda, encontró su primer trabajo en como pizzero en un local, pero la pandemia pisaba fuerte y no pudo seguir. Después, trabajó como vendedor y también estuvo en el mercado inmobiliario. "Hasta que di con un hostel muy importante que, con su organización de turnos de trabajo me da tiempo libre y quise sacarle provecho. Los amigos sanjuaninos que tenemos acá nos pedían semitas. Algunos desde el 2018 no probaban una y estaban desesperados. Nos empezamos a juntar a comer un asadito y yo llevaba las semitas. Todos estaban felices", recordó.

Explicó que "asado acá conseguís porque hay carnicerías especializadas en carne argentina. Allí yo compro todo para las empanadas que preparo; desde carne a condimentos". Pero para incursionar en la panificación, el trabajo no fue tan sencillo.

Tras esa buena recepción de las semitas, lo que vino fue un "viaje de ida" aunque no fácil. "Me costó un montón encontrar los ingredientes. Primero, la harina es muy diferente. La grasa, mucho más porque acá la usan para hacer embutidos y es complicado conseguirla. Tampoco me entendían cuando les hacía el pedido específico; mezclan y le agregan hasta cueros de pollo", contó.

Pero dicen que el que busca, encuentra y Gastón logró dar con una carnicera de confianza (destacó además que allá, son las mujeres las que se dedican mayoritariamente a ese rubro). "Ella supo qué era la grasa de pella y me la prepara. Y como es tan difícil de conseguir, porque me la tiene que juntar, la voy stockeando en el congelador. Ese es el ingrediente principal de las semitas y también la uso para la masa de las empanadas. Empezamos a hacer para vender y nos promocionamos por Instagram". La masa la prepara con harina argentina (la de la marca de la negrita mazamorrera) y también tiene masa madre que hizo llevar desde nuestro país. Listas para viajar: Gastón hace envíos de semitas envasadas al vacío a toda Europa.

La voz y la promoción comenzó a correrse primero entre los sanjuaninos que Gastón y su familia conocían y estos, a su vez, a otros compatriotas. "Empezaron a comprarme; sobretodo a hacer encargos. Junto varios pedidos y hago el amasado los días que tengo libres de mi trabajo. Y con el correr del tiempo, me sorprendí: ¡no puede haber tantos sanjuaninos en España, sobre todo en

Barcelona!". El "pan cuyano" se sumó a las codiciadas panificaciones.

Y la sensación de "somos un montón de sanjuaninos", pasó a ser una realidad para Gastón ya que le hacen encargues de semitas no sólo en España sino en otros países: "Lo de las semitas nos unió bastante y nos ayudó a interactuar más. Todos los que estamos en Instagram nos vamos vinculando. Es más, hasta hemos pensado en sacar una suscripción para los pedidos. El más fan de las semitas, puede hacer un pedido al mes. Las cuidan mucho y cuando se les están por terminar, me piden más. Lo hacen como parte del folclore; es algo muy codiciado", agregó. Las empanadas, otras elegidas.

Y si de sabores se trata, como todo gastronómico exigente, quiso seguir por la línea de la autenticidad. "Recetas hay muchas pero yo las hago como las recuerdo de la receta de mi abuela jachallera, que ahora tiene 86 año. Las hace espectaculares. También me acuerdo de las de un señor que las vendía en el barrio 25 de Mayo. Lo recorría en bicicleta y lo esperábamos atentos para tener las semitas para comer con el yerbeado. Era don Ignacio; las hacía igual a mi abuela. ¡No sé quién le robó la receta a quién! (comentó entre risas) Las hacía con un chicharrón muy chiquito, con mucha grasa. Eran chiquitas, potentes y con surquitos en rejilla; así las preparo ahora", resaltó.

Sobre el valor, cada semita cuesta un euro: "si lo convertís, es una locura en pesos argentinos. Pero acá, todos los productos por unidad rondan ese precio. Cualquiera lo puede pagar".

Cómo es el reparto

Si los pedidos son en Barcelona, Gastón las empaqueta y las transporta en un envase térmico portátil instalado en su bicicleta. Eso no es porque sí sino con un propósito más que especial: "me gusta entregarlas calentitas y ver la cara de los clientes cuando sienten el olorcito. ¡Es algo único!", relata.

Y las semitas viajan a otros países europeos gracias al sistema de envasado al vacío. Ya arribaron a Francia, Inglaterra, Irlanda, Alemania, Portugal y Ucrania. En España llegan al día siguiente de despachadas y a otros puntos, demoran 4 a 5 días. "Al abrir la bolsa, sienten esa explosión de aromas del chicharrón con la masa"; eso me cuentan", resaltó.

A veces, le hacen pedidos por unidad en Barcelona, y él decide llevarla puerta a puerta y no cobra nada. "¿Qué le voy a cobrar? Se la llevo y que la pruebe. Después me hace un pedido. Eso lo puedo hacer cuando hago una amasada para varios pedidos y aparto esas unidades. Eso sí, la amasada es del día", confesó.

También logró acciones promocionales con los sanjuaninos que tienen su público en Instagram: Caleb Romeu (https://www.instagram.com/calebinho_em_portugal/) y Mauricio "El Yarco" Nozica (https://www.instagram.com/elyarco_/), con excelente repercusión.

Lo que viene

"Vamos a gestionar con el Consultado de Argentina para que nos otorguen un espacio o un stand. Así podemos compartir la cultura sanjuanina. Todo el folclore sanjuanino y los sabores para que las prueben todas las culturas. Uno de los propósitos es llegar a ser parte de la "Semana de Argentina", que es una vidriera importante", dijo Gastón.

También, trabajarán por el sueño de tener un local físico: "es complejo porque el ayuntamiento tiene exigentes requisitos. De a poquito, lo vamos a lograr; estoy convencido". Maicenitas, otro de los productos de "Cositas Ricas".

Historias

"Me hizo un pedido un sanjuanino que vive en Valencia y después de probarlo, me mandó un mensaje llorando. Hacía más de 50 años que no probaba una semita. Él, tras emigrar, no regresó a San Juan ya que no tiene familia. "Nunca más probé la semita y me reencontré con algo que ¡guau!", le dijo a Gastón.

El emprendedor resalta: "esa es la finalidad del proyecto: que los sanjuaninos se reencuentren con eso tan nuestro que es la semita. Hay personas que están solas acá y poder llevarles algo que les recuerde a la provincia, es hermoso".

Ahora, el propósito de Gastón es llegar a más sanjuaninos en Europa para conectarlos con su producto. También a mendocinos que también han recibido muy bien sus productos.

En versión saludable

"La semita tiene mala fama de engordar mucho; que no es muy fit. Acá la gente se cuida mucho", señaló Gastón, conociendo el mercado. Pero al emprendedor, herramientas no le faltan ya que, antes de emigrar, aprendió a hacer panificados más saludables e integrales, gracias a Miguel, el dueño de SoyChú.

"Aprendí con ellos y ahora, hago las semitas fit; como las del local sanjuanino. Son integrales y no llevan grasa. Tuvo mucha aceptación este producto", detalló.