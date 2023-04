Tiene parálisis cerebral y microcefalia: su mamá pidió ayuda a los sanjuaninos

sábado, 8 de abril de 2023 12:58

Mia tiene 10 años y padece parálisis cerebral y microcefalia. Además los médicos tuvieron que colocarle un botón gástrico y su estado de salud se complejiza. Es por eso que su madre hizo un pedido de ayuda desesperado ya que las condiciones en las que vive no son las óptimas para la salud de su hija.

"Hace mucho que estoy alquilando, estoy cansada porque ella necesita su lugar. Necesito que mi hija esté bien y cómoda. Nunca la quise exponer pero ella necesita estar bien, no tengo un fondo para sacarla a tomar aire o sol. No tengo ni un patio, no puedo pagar más porque son caros los alquileres", comenzó expresando Vanesa Cuello, mamá de Mía, a Diario La Provincia SJ.

Vanesa y su pareja (que es empleado de la construcción) tienen además dos hijos, de 18 y 8 años de edad. Todos han transitado momentos muy complejos en post de mejorar la calidad de vida de la pequeña. "Cuando ella nació me dijeron que tenía microcefalia. Su parálisis cerebral es profunda y está postrada en una cama. Han sido años complicados porque siempre estuvo internada y el hospital es su segunda casa. En un mes tiene que ir 4 o 5 veces", explicó destacando que a Mia le suelen dar neumonías aspirativas y un riñón no le funciona bien.

En su desesperación por conseguir un techo para Mia, hace cuatro años cayó en una estafa. Es que una mujer le prometió que le daría una casa si le pagaba una suma puntual. Así fue como con la familia logró juntar 100 mil pesos y se lo dieron pero luego esa mujer huyó a otra provincia y la estafó.

"Cuando ví que iba mucha gente con ella, me arriesgué y me metía a sus reuniones. Ella insistió tanto, vino tres veces a mi casa y me dijo 'vos serás la primera en tener una casa'. Le di la plata y luego nos estafó", explicó lamentando que lo único que le quedó de ella fueron comprobantes truchos que no sirvieron de prueba para iniciar alguna medida legal.

Es por eso que necesita que alguien le permita acceder a una vivienda digna o que le den un lugar en la entrega de casas del IPV que se realizará este año. "Mi hija necesita su casa, ni Dios permita si le ponen la traqueotomía no podrá estar más acá", finalizó subrayando que el lugar donde vive tiene techo de caña y condiciones que no son óptimas.