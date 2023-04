Operativo carteles peligrosos: se erradicaron en su mayoría carteles antiguos

sábado, 8 de abril de 2023 08:28

En una época fueron clave para que los locales comerciales se identificaran a la distancia. Sin embargo con el correr de los años, esos locales cerraron y los mismos quedaron colgados golpeados por el deterioro del tiempo. Los carteles flotantes están en la mira de la municipalidad de la Capital con el fin de evitar cualquier tragedia.

Es por ello, que hace una semana se dispuso un operativo para sacar de la vía pública aquellos que se encuentran en estado peligroso y hasta el momento ya se han retirado ocho. "Hasta el momento se llevan ocho carteles de grande dimensiones erradicados. Permanentemente se está controlando para determinar si tienen habilitaciones correspondientes y si no las tiene se establece la medida", explicó Rogelio Cerdera, director general de Inspección Municipal, a Diario La Provincia SJ.

Entre los carteles erradicados, había uno calle 25 de Mayo al este de avenida Rawson, otro en Mendoza y Mitre; otro en avenida Libertador y Zavalla y otro en Urquiza pasando Circunvalación Sur. Si bien la mayoría fueron en el radio céntrico, también se actuó en otras zonas del departamento donde habían carteles en riesgo.

La municipalidad actúa una vez que se detecta el cartel y se busca si cumple o no con la ordenanza nº 7783/03 art. 105. En el caso que no cumpla se emite la orden para erradicar y el responsable/propietario se deberá presentar en el el Juzgado Municipal de Faltas.

"Pueden ser carteles también que fueron colocados recientemente pero que no cuentan con la autorización. Se busca que cumplan los requisitos para asegurar que a las personas que circulan por ahí no le provoquen daños. Deben tener condiciones óptimas de anclaje para ser colocados. Si no están registrados no sabemos si lo cumplen", explicó Cerdera.

Este trabajo lo encara el área de Ambiente del municipio, junto a Fiscalía Municipal, Subdirección de Publicidad, Inspecciones Municipales y Policía Comunal.

Quienes observen cartelería en similares condiciones de abandono y falta de mantenimiento pueden denunciarlos llamando a la Subdirección de Publicidad al teléfono 4946849.