Analía, la sanjuanina que es furor por sus podcast con temáticas de adolescentes y padres

sábado, 8 de abril de 2023 16:14

Actualmente, existen infinidades de plataformas al alcance de todos. Su buena utilización puede fomentar diversos beneficios para toda la comunidad. Fue así como Analía Sandez emprendió una iniciativa con el objetivo de llegar a la mayor cantidad de jóvenes posibles. La sanjuanina se recibió de coach y se especializó para abordar diversas temáticas de los adolescentes, entre las que se encuentran los consumos problemáticos, lazos con los padres y demás. La particularidad de su trabajo es que optó por realizarlo a través de podcast en Spotify.

“Esto nació porque mi hija mayor tuvo muchos problemas de aprendizaje en la escuela y nadie lograba detectarlos. Nosotros como papás lo fuimos identificando en el transcurso de los años. Ella tenía Atención Dispersa y nos encontramos con colegios que no estaban preparados para manejar la situación”, destacó Analía a Diario La Provincia SJ. La mujer sostuvo que los compañeros de la escuela le hacían bullying a su hija y esto llevó a replantearse muchas cosas ante la situación que estaban viviendo.

Ante este panorama, Analía comenzó a trabajar para interiorizarse sobre la temática. La mujer había estudiado varias carreras y esto le permitió buscar el foco adecuado para abordar la situación que estaban padeciendo. Tras esta experiencia, la sanjuanina se replanteó la necesidad brindar herramientas a los padres que no saben cómo actuar en este caso y fue por ello que nació su vocación para ayudarlos a resolver estos problemas.

La profesional comenzó con las capacitaciones y empezó a buscar alternativas para ayudar a los padres y adolescentes en temas de actualidad. “Estudié muchas cosas, pero nada nos ayudó más cómo esto”, resaltó. La mujer estuvo colaborando muchos años con la Comunidad Fuego y esto le ayudó a complementar su trabajo con las problemáticas de consumo.

Luego, realizó un trabajo en conjunto con un conductor chileno que trabaja con la metodología de podcast y hablaron diversos temas, entre ellos las problemáticas en los adolescentes. “Me propuso la idea de poder hacer estos podcasts y hablar sobre adolescencia y la crianza de los chicos en este momento”, subrayó.

Y agregó que “es importante que como padres puedan abrir un poco más la cabeza, manejar un poco los lenguajes, que ellos muestran y cuando no dicen nada. Empezar a entender lo que les pasa a los adolescentes y no ser tan cerrados”. Analía sostuvo que los chicos son partes de toda la evolución y afirmó la importancia de utilizar las plataformas. “Como padres tenemos que ir evolucionando con ellos y no quedarnos”, destacó.

Sobre la metodología de trabajo con podcast la sanjuanina aseguró que seguirá trabajando con esta metodología ya que logró muy buenos resultados. “Tuvo mucho éxito, entre todos los chicos que hicimos podcast logramos miles de reproducciones. Nos pidieron que sigamos subiendo material de este tipo”, comentó.

En cuanto a los temas que tiene pensado focalizar a futuro explicó que trabaja en todos los ámbitos, pero el próximo tema que tocaría sería bullying. “Lo vivimos en primera persona y fue algo que nos marcó muchísimo”, apuntó. Analía tratará de brindar las herramientas para que logren identificar este tipo de casos ya sea en clubes deportivos, colegios y demás.

La mujer destacó que el coach tiene como objetivo potenciar las habilidades y los talentos de las personas, pero ellos deben identificar lo que necesitan para potenciarlos. Comprende un trabajo de autodescubrimiento. “No hacemos el trabajo que hace el psicólogo, sino analizamos que talento y habilidades se puede potenciar. Ayudarlos para que descubran que los puede potenciar”, comentó.

Con el deseo de seguir especializándose, la sanjuanina continúa estudiando para adquirir conocimientos. “Desde pequeños hay que ir observando y mirando justamente que habilidades y talentos tienen para potenciarlos y fomentarlos, no solo en los adolescentes sino en todas las personas”, concluyó.