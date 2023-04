La música los unió y hoy son una familia al servicio de la comunidad, impulsados por el amor a Jesús

viernes, 7 de abril de 2023 11:34

Una familia al servicio de la comunidad. Así es la familia Quiroga Díaz en Caucete. La pareja, con sus dos hijas, forman parte activa da la parroquia Cristo Rey desde donde colaboran con la sociedad aportando su granito de arena para luchar contra la pobreza material y espiritual.

Alejandro Quiroga tiene 49 años de edad y empezó el camino junto a la iglesia cuando tenía apenas 15 años. Fue la música lo que lo integró y a partir de ahí no dudó en participar de los movimientos para llevar la palabra de Dios. "Vengo de una familia muy humilde, mi papá trabajaba en una bodega y mi mamá era ama de casa. A los 15 años mi mamá comenzó a ir a la iglesia de Renovación Carismática y luego me integré yo a los jóvenes", comenzó recordando a Diario La Provincia SJ.

Por su memoria se sucedieron diferentes imágenes de aquella infancia y juventud, algunas que se remontaban a esos eventos a los que no podía asistir por falta de recursos o su constante ganas por tocar la guitarra. Y fue gracias a la ayuda de la comunidad, lo que le permitió dar siempre pasos para adelante.

La familia con su música en la parroquia

"Con mucho esfuerzo, personas grandes de la parroquia me fueron llevando. Así me integré a los 15 años que comencé a ir al grupo juvenil, luego me integré a la música del movimiento", explicó recordando que su primera actividad con la comunidad religiosa fue en La Puntilla para los seminarios de vida.

En el camino conoció a Ivana Díaz, una mujer dos años menor que él que le conquistó el corazón de la mano de la música. Es que ella forma parte del coro de la parroquia y fue la música de la mano de Jesús la que los unió. Fueron tres años novios hasta que decidieron dar el paso y casarse. Hoy son padres de dos chicas, Agostina de 24 años y Aldana de 23 años.

"Después de mucho tiempo, con diferentes responsabilidades en el barrio, llegó a mi vida entrar como voluntario de Caritas, me cambió y me marcó. Ya llevo 6 años y fue un quiebre, algo que me traspoló a mis años de adolescencia y niño", explicó Alejandro quien hoy es director de Caritas de la parroquia Cristo Rey y agregó: "Sentí la empatía por quienes sufren y tienen necesidades materiales y espirituales, quienes necesitan un plato de comida, al igual que aquellos que lo tienen todo pero también tienen la pobreza de la soledad y las nuevas pobrezas que atacan a los jóvenes".

Alejandro reconoció que ayudar a la gente "le cambió la vida" y que "nunca lo había experimentado" antes. "Ahora nuestra vida no la concebimos sin estar al servicio de los demás", aseguró. Por eso busca siempre dar ese mensaje a toda la comunidad, pero especialmente a las nuevas generaciones.

"Cuando uno entrega vida, su propia vida asistiendo o llevando algo, ayudando a personas que quizás tienen estas vulnerabilidades o violencia familiar, hace muy bien. Somos una familia al servicio, siempre nosotros o nuestras chicas estamos al servicio de la parroquia desde ir a limpiar o pintar algunas de las instalaciones hasta sacar la basura, arreglar la pata de una mesa, pintar o tejer", destacó subrayando: "Somos una familia al servicio. siempre de alguna forma mi esposa o las chicas estamos al servicio de la gente necesitada".

Pero en ese camino hay alguien que es quien los impulsa y motiva: Jesús. "Su lugar es el primero, todo lo que hagamos es como dijo el Papa 'hacer lo que haría Jesús'. Antes de actuar tenemos que interpelarnos ¿qué haría Jesús en mi lugar?", puntualizó Alejandro aclarando que el ser humano está "lejos de ser" como Jesús pero hay que seguir su ejemplo y dar testimonio, "que es lo más difícil".

Desde el voluntariado de Caritas en Caucete implementan diferentes líneas de trabajo con merenderos, feria solidaria y ayuda inmediata que se activa cuando hay familias en situación de emergencia como incendios, catástrofes climatica, entre otras. Para ellos siempre se piden donaciones de alimentos no perecederos hasta ropa y pañales para recién nacidos,

"Estamos llamados a ser luz en la oscuridad", finalizó.