Cientos de sanjuaninos y turistas quedaron maravillados con la visita al Foso de Orquesta

viernes, 7 de abril de 2023 16:46

Cientos de sanjuaninos y turistas disfrutaron este jueves de la primera jornada de la Visita Especial de Semana Santa “La magia del foso de orquesta Bayreuth”, realizada en el coloso dependiente del Ministerio de Turismo y Cultura.

Se trata de una visita diseñada especialmente para que los visitantes conozcan detalles de la construcción y características acústicas del Foso de Orquesta de la Sala Principal del Teatro del Bicentenario, un espacio fundamental para la creación de ambientes sobre el escenario.

Los participantes comenzaron la visita en el Hall Principal donde conocieron aspectos generales del diseño y la arquitectura del TB, luego pasaron al Foyer, para interiorizarse en la vida y obra de Richard Wagner, el compositor que creó el foso en que se inspiró el del TB, y finalizaron la visita en Sala Principal frente al Foso. Allí, disfrutaron de una experiencia artística única, donde pudieron apreciar las particularidades sonoras que ofrece esta arquitectura, con una conmovedora actuación en vivo por parte de músicos del Ensamble Barroco, que interpretaron el Stabat Mater, un poema religioso que ha sido musicalizado por muchos compositores, entre ellos Antonio Vivaldi.

Debido al fin de semana turístico, muchos visitantes llegaron de distintas ciudades del país a conocer el TB en esta visita especial. “Me quedé maravillado con lo que ofrece el teatro, me encantó conocer este rincón tan especial en San Juan”, dijo uno de los visitantes, proveniente de la Ciudad de Córdoba. “Muy interesante la propuesta, no conocía lo que puede generar este tipo de foso en el escenario y eso me pareció genial”, expresó una turista de Santa Fe.

La Visita Especial “La magia del foso de orquesta Bayreuth” continúa los días viernes 6 y sábado 7 de abril, a las 17hs y 18hs. Es gratuita, sin límite de inscripción y con reserva aquí.

Fuente: Prensa Gobierno