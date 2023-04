Semana Santa: por ocupación total, salieron a buscar casas para turistas en tres departamentos

jueves, 6 de abril de 2023 07:51

Comenzó Semana Santa y con ella, el intenso movimiento turístico que se esperaba en San Juan. Los porcentajes son más que positivos y se asemejan a las épocas prepandemia en las que Calingasta, Iglesia y Valle Fértil eran los destinos más buscados. Tal es la demanda que los municipios

"Hemos llegado al 94% de reservas para todo San Juan y creemos que la cifra mejorará aún de más cuando hagamos el balance final, al terminar Semana Santa. Estamos contentos de poder confirmar que Calingasta, Iglesia y Valle Fértil ya tienen 100% de ocupación en sus plazas de alojamiento turístico. Esto nos llevó a articular con los municipios para activar los registros de casas particulares en cada uno de ellos", resaltó a Diario La Provincia SJ, Roberto Juárez, director de Turismo. Con ello, remarcó que los campings, una de las opciones que se manejan a demanda espontánea, también están completos.

Expresó que al sumar casas y departamentos particulares "se quiere dar respuesta a quienes viajan sin hacer reservas y pretenden quedarse en el destino. Este registro parahotelero es muy útil para estas ocasiones y significa, también, un ingreso para familias que disponen su vivienda para los visitantes". Desde este miércoles en la tarde, ya se registra intensa actividad en las rutas hacia los departamentos más alejados.

Acerca del promedio de pernocte es de 3 días y los eventos han sido un imán, sumado a Semana Santa. "En Iglesia, hay turistas nacionales e internacionales que están desde el domingo por el "Fly To Red- Red Bull King of the air Qualifier". Es relevante para los competidores porque les da la clasificación al Mundial de Kite. Sobre el público, llegan desde grupos de amigos a familias para disfrutar un espectáculo deportivo en el dique Cuesta del Viento", agregó. Marcó que se espera un porcentaje de visitantes de Chile, debido a que el Paso Internacional por Agua Negra está abierto.

En el caso de Valle Fértil, las actividades por el 235º aniversario que iniciaron este miércoles con el show de Loco Amato atrajeron a los visitantes, así como el Parque Ischigualasto y sus circuitos a la luz de la Luna Llena. En Calingasta, la "Fiesta de la Humita" se suma a nuevos circuitos turísticos como la "Ruta de los Siete Templos" y el ascendente turismo astronómico.

Buena estrella

En Jáchal se llegó al 90% de reservas mientras que en el Gran San Juan y alrededores, se llegó al 85%. Zonda, Pocito y Ullum tienen importante demanda en el turismo rural y habrá un campeonato de veleros en el Dique de Ullum que se posiciona como atracción para este fin de semana.